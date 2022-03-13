BUDO'da sefer iptalleri

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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BURSA,(DHA) MARMARA Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)DHA-Genel Türkiye-Bursa BURSA,(DHA)

2022-03-13 06:45:58



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