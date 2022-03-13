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Fatih Erbakan Bursa'da

DHA

Fatih Erbakan Bursa'da


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin 2'nci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Bursa'ya geldi. Erbakan, yaptığı konuşmasında, iktidara geldikleri takdirde lider Türkiye oluşturmak için yapacakları çalışmaları anlattı.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Bursa İl Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresine katılmak üzere Bursa'ya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Mevcut Başkan Murat Kolancı, tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Dr. Fatih Erbakan, partililere seslendi. Konuşmasında, partisinin hedeflerinden bahseden Dr. Erbakan, "Yeniden Refah Partisi'nin, milli görüş hareketinin 3 temel hedefi vardır. Birincisi yaşanabilir bir Türkiye'nin hayata geçirilmesidir. İkincisi yeniden büyük Türkiye'nin, lider Türkiye'nin hayata geçirilmesidir. Üçüncüsü de lider Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğinin ve adil bir dünyanın kurulmasıdır. Milli görüşün 53 sene önce ortaya koymuş olduğu 3 temel hedef bakımından bugün Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı, içinde olduğu durumu değerlendirecek olursak, ne göreceğimizin muhasebesini ve değerlendirmesini yapmak istiyorum" dedi."ADALET TESİS EDİLMELİ"Yaşanabilir bir Türkiye için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Dr. Erbakan,"Öncelikle yaşanabilir bir Türkiye'nin ekonomi boyutu bakımından baktığımızda ne görüyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye sadece inanç özgürlüğünün sağlanmış olduğu bir Türkiye değildir. Sadece dindar insanların, baş örtülülerin devlet kademelerinde belli makam ve mevkilere gelmesiyle yaşanabilir bir Türkiye hayata geçirilmiş olmaz. Paylaşımda adaleti tesis etmezseniz, dar gelirli kitlelerin gelir seviyesini yeterli seviyede artırmazsanız, yaşanabilir bir Türkiye hedefine ulaşamazsınız" ifadelerini kullandı.KAYNAKLARIN YANLIŞ KULLANILDIĞI İDDİASIMevcut hükümetin tarım, üretim, sanayi gibi alanlara destek vermediğini dile getiren Dr. Erbakan, "2017 yılında 77 milyar dolara ulaşan bir dış ticaret açığı var. Geçtiğimiz sene 60 milyar dolara yaklaşan dış ticaret açığı ve bu sene bu hızla giderse 100 milyar dolar seviyesine ulaşacak olan dış ticaret açığı acı bir gerçek olarak karşımızda dururken, dış güçler masalları, dolar kurunun düşürülmesini nasıl sağlayabilir? 100 eserlik dev açılış törenlerinde dev sanayi tesisi, yüksek teknoloji tesisi açılmayan Türkiye, yeniden büyük Türkiye olabilir mi? Kaynakların AVM'ye, rezidansa, park bahçeye, kıraathaneye aktarılırken, tarıma, üretime, sanayiye, teknolojiye, esnafa, memura kaynak aktarılmazken yeniden büyük Türkiye hedefinden bahsedilebilir mi?" diye konuştu."FAİZ GİDERLERİNİ AZALTACAĞIZ"İktidara geldikleri takdirde yapacakları öncelikli çalışmalardan bahseden Dr. Erbakan şunları söyledi:"Yeniden Refah iktidarında devlet bütçesi mutlaka denk bütçe olarak tanzim edilecek. Sadece hükümetin ve bakanlıkların değil, belediyelerin ve bütün kamu kurumlarının bütçeleri mutlaka denk bütçe yapılmak zorunda kalacak. Özellikle faiz giderleri azaltılacak ve en kısa süre içerisinde faiz ödemeleri tamamen sıfırlanacak. Devletin bankalara gereksiz yere faiz ödemesinin önüne geçmek için 54'üncü hükümette başarıyla uygulanan havuz sistemi, kamu tek sistemine mutlaka yeniden geçilecek. Biz Yeniden Refah olarak, milli görüş olarak, mevcut iktidarın yaptığı gibi borçla, zamla, vergiyle devletin varlıklarını satıp yok ederek değil, milli kaynak paketlerimizi harekete geçirerek, Allah'ın verdiği nimetleri finansal kaynağa çevirerek kaynak üreteceğiz." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez DHA
2022-03-13 09:34:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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