Bursa’nın simge yerlerinden kar manzaraları

Bursa’da simge haline gelen mekanlar beyaza büründü. Bursa’nın güzellikleri havadan da böyle görüntülendi.

Bursa’da 2 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte şehrin simgeleri haline gelen mekanları da beyaza büründü. Bursa’nın sembol olmuş yerleri karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar; Hanlar Bölgesi, Ulucami, Tophane Saat Kulesi, Emirsultan Cami, Yeşil Türbe ve Yeşil Cami başta olmak üzere Bursa’nın her yerinde beyaz güzelliğini gösterdi.

Bursa’da hava durumu 2 derece ile eksi 7 derece arasında seyrederken, parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Bursa’nın çeşitli bölgelerinde kar kalınlığı değişkenlik gösterirken, kar yağışına en çok sevinen ise çocuklar oldu.

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