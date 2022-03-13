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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kayan araç doğalgaz kutusuna çarptı

İHA

Bursa'da kayan araç doğalgaz kutusuna çarptı

Bursa'da kar yağışı sonrası kayan araç doğalgaz kutusunu yerinden söktü.
Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bayır aşağı kaymaya başladı. Aracın kontrolünü bir daha sağlayamayan sürücü, sokaktaki doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Sokakta yan bir şekilde kalan araç, vatandaşlar tarafından kaldırılırken, doğalgaz kutusu da yetkili ekipler tarafından onarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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