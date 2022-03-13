Dijital çağın anahtarı gençlerde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dijital çağın anahtarı gençlerde

İHA

Dijital çağın anahtarı gençlerde

Bilim ve Teknoloji Haftası’nda öğrencilere deneyimlerini aktaran PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, dijital çağı şekillendirecek gençlerin Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağını söyledi.
Veri merkezi alanında ‘yedekliliğin yedekliliği’ sistemiyle öne çıkan Pen Data Center (PenDC), genç istihdamına nitelikli ve profesyonel destek sağlamak hedefiyle düzenlediği bilgilendirici etkinliklerini sürdürüyor. Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında İstanbul’da Beyoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluşan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal öğrencilere, hızla değişen bilişim sektörünün izlediği yol ve atılması gereken adımları anlattı. Veri merkezi alanında gerçekleşen yenilikleri aktaran PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, “Bir girişimci olarak gençlerimize karşı duyulması gereken sorumluluk bilincinin farkındayım. Geleceğin kurgusu bilişim sektöründe yer alarak ülkemize önemli hamleler katacak, teknoloji üretecek ve satacak gençlere fazlasıyla ihtiyacımız var. Üniversitesanayi iş birliklerinin, ortak aklın bilince kavuştuğu bir sistem olduğu düşüncesiyle bilgi ve tecrübelerimizi öğrencilerimize yansıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Bilişim sektöründe adeta koşan bir dönüşüm var ve bu dijital çağa ayak uydurmanın yanı sıra şekillendirmenin de büyük önem teşkil ettiğini düşünüyorum. Dijital çağın anahtarı olan gençlerden öğreneceğimiz çok şey olduğunu biliyor ve düzenlediğimiz her seminerde biz de bünyemize yeni bir nitelik katmış oluyoruz” diye konuştu.
Uluslararası rekabet gücünün bilişim sektörüyle ivme kazanacağını da söyleyen Ünal, “Gençleri bilişim sektörüne dâhil etmek, her zamankinden daha fazla önem kazandı. Öğrencilerimizin adaptasyonu çok yüksek ve geldiğimiz bu noktada girişimci yanları da çok gelişti. Bilgi ekonomisinin hareketlendirilmesi adına mentörlük desteği vermek için her daim hazırız. Destek olduğumuz gençlerin aldıkları teorik bilgilerini bizimle birlikte pratiğe dönüştürmesi ve çıktılarının da başarı hikâyelerini oluşturması bizler açısından gurur verici. Ülkemizin bilişimde bir marka hâline gelmesi amacıyla teknolojik üretimin arttığı, ticarileştiği ve ihraç edildiği bir sistemin tesis edilmesi için desteklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlıklı böbrekler için su için
YEREL HABERLER Sağlıklı böbrekler için su için
Arazide başında vurulmuş olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Arazide başında vurulmuş olarak ölü bulundu
Fatih Erbakan Bursa'da
YEREL HABERLER Fatih Erbakan Bursa'da
Bursa'da kayan araç doğalgaz kutusuna çarptı
YEREL HABERLER Bursa'da kayan araç doğalgaz kutusuna çarptı
Bursa’da bir kişi boş arsada başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Bursa’da bir kişi boş arsada başından vurulmuş halde ...
Bursa’nın simge yerlerinden kar manzaraları
YEREL HABERLER Bursa’nın simge yerlerinden kar manzaraları
BUDO'da sefer iptalleri
YEREL HABERLER BUDO'da sefer iptalleri
Bursa'da kar yağışı etkisini artırdı
YEREL HABERLER Bursa'da kar yağışı etkisini artırdı
Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu
YEREL HABERLER Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi ...
BUDO seferlerine kar engeli
YEREL HABERLER BUDO seferlerine kar engeli
Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu
YEREL HABERLER Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken ...
Arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan sürücü hayatını kaybetti Ölen sürücünün 2 ay sonra evleneceği öğrenildi
YEREL HABERLER Arkadaşının aracını çekerken ATV ile kanala uçan ...
Husumetlisi sokak ortasında bıçakladı, hastanede kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Husumetlisi sokak ortasında bıçakladı, hastanede ...
Ramazan’da erzak paketi yerine yemek ve kahvaltılık
YEREL HABERLER Ramazan’da erzak paketi yerine yemek ve kahvaltılık
Bursaspor çift kale maç yaptı Balıkesirspor maçı hazırlıkları soğuk havada devam etti
YEREL HABERLER Bursaspor çift kale maç yaptı Balıkesirspor maçı ...
Bursa Valisi'nden "Sokağa çıkmayın" uyarısı
YEREL HABERLER Bursa Valisi'nden "Sokağa çıkmayın" uyarısı
Bursa’da karda mahsur kalan hasta, hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Bursa’da karda mahsur kalan hasta, hastaneye ...
Husumetlisi sokak ortasında bıçakladı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Husumetlisi sokak ortasında bıçakladı, hastanede ...
Genç istihdamı için ‘iyi niyetli’ adım
YEREL HABERLER Genç istihdamı için ‘iyi niyetli’ adım
60 yaşındaki adam, genci bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER 60 yaşındaki adam, genci bıçaklayarak öldürdü
Bursa'nın iki Teknopark'ı gelecek için el ele verdi
YEREL HABERLER Bursa'nın iki Teknopark'ı gelecek için el ele verdi
Başkan Yılmaz, kar mesaisi yapan ekibe tatlı ikram etti
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, kar mesaisi yapan ekibe tatlı ikram ...
Bursa'da 24 saatte 455 mahalle yolunu ulaşıma açıldı Bursa yollarında kar mesaisi
YEREL HABERLER Bursa'da 24 saatte 455 mahalle yolunu ulaşıma ...
Satırlı suç makinesi cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Satırlı suç makinesi cezaevine gönderildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.