Dijital çağın anahtarı gençlerde

Bilim ve Teknoloji Haftası’nda öğrencilere deneyimlerini aktaran PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, dijital çağı şekillendirecek gençlerin Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Veri merkezi alanında ‘yedekliliğin yedekliliği’ sistemiyle öne çıkan Pen Data Center (PenDC), genç istihdamına nitelikli ve profesyonel destek sağlamak hedefiyle düzenlediği bilgilendirici etkinliklerini sürdürüyor. Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında İstanbul’da Beyoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluşan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal öğrencilere, hızla değişen bilişim sektörünün izlediği yol ve atılması gereken adımları anlattı. Veri merkezi alanında gerçekleşen yenilikleri aktaran PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, “Bir girişimci olarak gençlerimize karşı duyulması gereken sorumluluk bilincinin farkındayım. Geleceğin kurgusu bilişim sektöründe yer alarak ülkemize önemli hamleler katacak, teknoloji üretecek ve satacak gençlere fazlasıyla ihtiyacımız var. Üniversitesanayi iş birliklerinin, ortak aklın bilince kavuştuğu bir sistem olduğu düşüncesiyle bilgi ve tecrübelerimizi öğrencilerimize yansıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Bilişim sektöründe adeta koşan bir dönüşüm var ve bu dijital çağa ayak uydurmanın yanı sıra şekillendirmenin de büyük önem teşkil ettiğini düşünüyorum. Dijital çağın anahtarı olan gençlerden öğreneceğimiz çok şey olduğunu biliyor ve düzenlediğimiz her seminerde biz de bünyemize yeni bir nitelik katmış oluyoruz” diye konuştu.

Uluslararası rekabet gücünün bilişim sektörüyle ivme kazanacağını da söyleyen Ünal, “Gençleri bilişim sektörüne dâhil etmek, her zamankinden daha fazla önem kazandı. Öğrencilerimizin adaptasyonu çok yüksek ve geldiğimiz bu noktada girişimci yanları da çok gelişti. Bilgi ekonomisinin hareketlendirilmesi adına mentörlük desteği vermek için her daim hazırız. Destek olduğumuz gençlerin aldıkları teorik bilgilerini bizimle birlikte pratiğe dönüştürmesi ve çıktılarının da başarı hikâyelerini oluşturması bizler açısından gurur verici. Ülkemizin bilişimde bir marka hâline gelmesi amacıyla teknolojik üretimin arttığı, ticarileştiği ve ihraç edildiği bir sistemin tesis edilmesi için desteklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

