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Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda yapacakları ilk işi açıkladı

İHA

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda ilk icraatlarının işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 100 maaş zammı yapmak olduğunu söyledi.

Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda yapacakları ilk işi açıkladı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda ilk icraatlarının işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 100 maaş zammı yapmak olduğunu söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Bursa İl Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresine katılmak üzere geldiği Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu. Binlerce partili ve vatandaşın katıldığı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrede konuşan Erbakan, partisinin hedeflerini şöyle açıkladı:
“Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük bir Türkiye ve yeni bir dünyanın kurulması Milli Görüş hareketinin yani partimizin 3 temel hedefidir. Milli Görüş’ün 53 sene önce ortaya koymuş olduğu 3 temel hedef bakımından bugün Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı, içinde olduğu durumu değerlendirecek olursak, ne göreceğimizin muhasebesini ve değerlendirmesini yaparsak ne görürüz? Yaşanabilir Türkiye sadece inanç özgürlüğünün sağlandığı bir Türkiye değildir. Sadece dindar insanların, başörtülülerin devlet kademelerinde belli makam ve mevkilere gelmesiyle yaşanabilir bir Türkiye hayata geçirilmiş olmaz. Paylaşımda adaleti tesis etmezseniz, dar gelirli kitlelerin gelir seviyesini yeterli seviyede artırmazsanız, yaşanabilir bir Türkiye hedefine ulaşamazsınız. Bugün gelinen noktada iktidar 85 milyon vatandaşına kemer sıkma, sabretme, porsiyonları küçültmeyi ve kombileri kısmayı vaat eden bir iktidar var.”

"Yerli ürün dediğimiz ürünün hammaddesini yüzde 82 oranında dışarıdan ithal ediyoruz"
Ekonomisi dışarıdan gelen sıcak paraya bağımlı bir ülkenin lider bir ülke olamayacağını belirten Erbakan, “Para birimimiz son 1 senede yüzde 100 değer kaybedip adeta pul olmuş, sanayisi ve teknolojisi tam manasıyla yerli olmayan, dış ticaret açığı 1 senede neredeyse 100 milyar dolar seviyesine gelen ve enerjide yüzde 70 oranında dışa bağımlı olan bir Türkiye’nin yeniden büyük Türkiye olduğundan söz edebilir miyiz? Daha da acı olanı yerli ürün dediğimiz ürünün hammaddesini yüzde 82 oranında dışarıdan ithal ediyoruz” ifadelerini kullandı.

" 'Dış güçler' masalları, dolar kurunun düşürülmesini nasıl sağlayabilir?"
Hükümetin tarım, üretim, sanayi gibi alanlarda vatandaşa yeterli desteği vermediğini söyleyen Erbakan, "2017 yılında 77 milyar dolara ulaşan bir dış ticaret açığı var. Geçtiğimiz sene 60 milyar dolara yaklaşan dış ticaret açığı ve bu sene bu hızla giderse 100 milyar dolar seviyesine ulaşacak olan dış ticaret açığı acı bir gerçek olarak karşımızda dururken, 'dış güçler' masalları, dolar kurunun düşürülmesini nasıl sağlayabilir? 100 eserlik dev açılış törenlerinde dev sanayi tesisi, yüksek teknoloji tesisi açılmayan Türkiye, yeniden büyük Türkiye olabilir mi? Kaynakların AVM'ye, rezidansa, park bahçeye, kıraathaneye aktarılırken, tarıma, üretime, sanayiye, teknolojiye, esnafa, memura kaynak aktarılmazken yeniden büyük Türkiye hedefinden bahsedilebilir mi" şeklinde konuştu.

"En kısa süre içerisinde faiz ödemeleri tamamen sıfırlanacak"
İş başına gelir gelmez ilk yapacakları işin işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 100 maaş zammı yapmak olduğunu ifade eden Erbakan, takip eden senelerde de enflasyon üzerinden maaş zammı yapacaklarını vadetti. Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında devlet bütçesi mutlaka denk bütçe olarak tanzim edilecek. Sadece hükümetin ve bakanlıkların değil, belediyelerin ve bütün kamu kurumlarının bütçeleri mutlaka denk bütçe yapılmak zorunda kalacak. Özellikle faiz giderleri azaltılacak ve en kısa süre içerisinde faiz ödemeleri tamamen sıfırlanacak. Devletin bankalara gereksiz yere faiz ödemesinin önüne geçmek için 54'üncü hükümette başarıyla uygulanan havuz sistemi, kamu tek sistemine mutlaka yeniden geçilecek. Biz Yeniden Refah olarak, Milli Görüş olarak, mevcut iktidarın yaptığı gibi borçla, zamla, vergiyle devletin varlıklarını satıp yok ederek değil, milli kaynak paketlerimizi harekete geçirerek, Allah'ın verdiği nimetleri finansal kaynağa çevirerek kaynak üreteceğiz" dedi.
Öte yandan, mevcut başkan Murat Kolancı, tek aday olarak katıldığı kongrede tüm delegelerin oylarını alarak güven tazeledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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