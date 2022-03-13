Arazide başından vurulmuş olarak ölü bulundu (2)

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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İNTİHAR ETMİŞ

Sabah saatlerinde boş bir arazide cansız bedeni bulunan evli ve 1 çocuk babası Ferdi Sevim'in, psikolojik problemleri olduğu öğrenilirken, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA,(DHA)

2022-03-13 13:45:18



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