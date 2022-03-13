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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arazide başından vurulmuş olarak ölü bulundu (2)

DHA

Arazide başından vurulmuş olarak ölü bulundu (2)


İNTİHAR ETMİŞ
Sabah saatlerinde boş bir arazide cansız bedeni bulunan evli ve 1 çocuk babası Ferdi Sevim'in, psikolojik problemleri olduğu öğrenilirken, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA,(DHA)
2022-03-13 13:45:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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