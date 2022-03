Karla mücadelenin kahramanlarına özel teşekkür

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kar yağışının ilk anından bu yana özveri ile şehrin tamamında gece gündüz demeden çalışma sağlayan karla mücadele ekipleri ile özel teşekkür için mangal başında bir araya geldi.

Kar yağışının etkili olduğu süreçten bu yana gece gündüz demeden çalışarak yoğun gayret gösteren karla mücadele ekipleri ile Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, düzenlenen sıcak etkinlikle personellerle bir araya geldi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ekiplerle tek tek görüşerek her birine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ardından, hazırlanan köfte ekmekler karla mücadele ekiplerine ikram edildi. Sıcak buluşmada ekiplerle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Gayretinize şahidiz. Her an teyakkuz halindeyiz. Güçlü bir ekip ve güçlü bir kadromuz var. Vatandaşımız bildirimde bulunduğu anda hemen ilgili iş makineleri ve ilgili birimlerin yönlendirilmesi yapılıyor. Allah kazadan beladan muhafaza etsin. Her şey zamanında güzeldir. Çok şükür kış mevsiminde kışı yaşıyoruz. İnegölümüzde dört bin civarı cadde ve sokak var. Hepsinde aynı anda tuzlama ve kar küreme şansımız yok. Ancak rutin halk otobüslerinin işlediği güzergâhlar, özellikle eğimli ve rampa alanlarda olsun burada düzenli tuzlama ve küremelerimizi yapıyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda güncel bilgileri paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "31 aracımız ve 184 arkadaşımız ile karla mücadelemizi sürdürüyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları sonucunda 60 saat gibi bir zaman dilimi içerisinde 8 bin 71 kilometre yol kardan temizlendi. Teyakkuz halindeyiz buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımızın gayretiyle bir aksama yaşanmaması adına görevimizin başındayız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.