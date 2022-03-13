Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu (2)

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2 AY SONRA EVLENECEKTİ, TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa´nın İnegöl ilçesinde, arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek için bağladığı halatın kendi ATV'sinin tekerleğine dolanması sonucu yol kenarındaki kanala düşerek hayatını kaybeden Murat Haber, toprağa verildi. Babasının mobilya atölyesinde çalışan ve 2 ay sonra evleneceği öğrenilen Haber´in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu´ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Murat Haber, ilçedeki Suyolu Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından, Mahmudiye Mezarlığında defnedildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-03-13 18:49:09



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