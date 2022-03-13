Arkadaşına yardım ederken ölen genç gözyaşları arasında defnedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ATV'yi çekerken lastiği halata dolanıp yağmur suyu kanalına düşerek hayatını kaybeden genç, gözyaşları arasında defnedildi. Ölen sürücünün 2 ay sonra evleneceği öğrenildi.

Kaza, dün akşam BursaAnkarakarayolu üzeri Mezit1 Tünel mevkiinde meydana geldi. Semih D. arızalanan ATV'sini ilçe merkezindeki bir tamirciye götürmesi için arkadaşı Murat Haber'den (24) yardım istedi. Murat Haber kendi aracı olan ATV'ye, arızalanan ATV'yi halat ile bağlayıp arkadaşının kontrolünde çekmeye başladı. Seyir halinde olan araçları birbirine bağlayan halat öndeki ATV'nin arka lastiğine dolandı. Halatın dolandığı araç aniden kayarak, yağmur suyu kanalına düştü. Murat Haber, araç üzerinden kanala düşerek başını çarptı. Kazayı görenler durumu 112, jandarma ve Polis Bölge Trafik ekiplerine bildirdi. Yoğun kara rağmen olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Murat Haber'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat Haber'in 2 ay sonra evleneceği öğrenilirken, arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Semih D. gözyaşlarına boğuldu. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Aileye teslim edilen gencin cenazesi ikindi namazını müteakip Suyolu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi.

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