Bursa'da buzda ayağı kayıp düştü, o anlar kamerada

Bursa'da kar yağışı kazaları da beraberinde yaşatıyor. Karlı ve buzlu kaldırımda koşan bir kişi ayağı kayınca yere düştü. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışının ardından buz tutan yolda bir kişi koşarken ayağı kayarak yere düştü. Daha sonra yerden kalkarak binaya girdi. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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