Bursa’da kar ve buzu eğlenceye çevirdiler

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Bursa’da gençler; araç arkalarına iple bağladıkları kızakla şehir içinde kayarak dolaştı.

Bursa’da kar yağışının etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar karın keyfini farklı bir etkinlikle çıkardılar.

Merkez Osmangazi ilçesinde çekilen farklı iki görüntüde araç arkasına bağlanan poşetle kayan üç kişi ve yine araç arkasına lastiklerle bağlanan dört kişinin şehir içinde kaydıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gençleri görenler, "kar ve buzu eğlenceye çevirdiler" dedirtti.

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