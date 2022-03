Kupa Tomurcuk Motors'un Tomurcuk Motors Co-Pilotu Yasin Tomurcuk: "Kaldırdığımız her kupa motivasyonumuzu perçinliyor"

2021 Şevki Gökerman Ralli Kupası’nda dereceye giren Yasin Tomurcuk ve Emrah Ali Başo, Tomurcuk Motors adına kupanın sahibi oldu.

TOSFED 2021 Gala Gecesi, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Gecede kupa kaldıran isimler arasında Tomurcuk Motors sponsorluğunda yarışan Yasin Tomurcuk ve Emrah Ali Başo da yer aldı. Zorlu PSM'de gerçekleşen 2021 TOSFED Gala Gecesi’nde, ralli, pist, offroad, karting, drift, tırmanma, rallikros ve klasik otomobil branşlarındaki ulusal şampiyonlar ile, baja, karting ve ralli kupalarında 2021 Şevki Gökerman Ralli Kupası’nda dereceye giren sporcu ve takımlar ödüllerine kavuştu. Gecede kupa alan isimler arasında yer alan Tomurcuk Motors Copilotu Yasin Tomurcuk, Tomurcuk Motors sponsorluğunda yarışan ikilinin önümüzdeki sezona büyük heyecanla hazırlandığını ifade etti. 2021 yılını unutulmaz organizasyonlarla ve nefes kesen yarışlarla geride bıraktıklarını belirten Tomurcuk Motors Copilotu Yasin Tomurcuk, "Bu yıl gerçekleşecek yeni yarışlar ve kaldıracağımız nice kupalar için Takım Pilotu Emrah Ali Başo ile büyük heyecan içindeyiz. Sezon boyunca pek çok farklı yarışa katıldık. Hepsinden büyük keyif aldık. Tomurcuk Motors sponsorluğunda yarışarak, bu sezonu grubumuzda aldığımız kupalarla sonlandırdık. Sezon boyunca birbirinden farklı lokasyonlarda, heyecan dolu pistlerde onca kilometreyi geride bıraktık" dedi.

"Her mücadele yeni bir tecrübe"

Takım arkadaşı ve Takım Pilotu Emrah Ali Başo ile bazen asfaltta bazen toprakta ter döktüklerini belirten Tomurcuk, "Her mücadelede edindiğimiz birbirinden değerli tecrübelerle yolumuza hız kesmeden devam ettik. 2021 sezonu boyunca katıldığımız yarışlarda ve düzenlenen tüm organizasyonlarda emeği geçen herkese ve bizlere sorunsuz bir sezon yaşatmak için çalışmalarını titizlikle yürüten başta TOSFED Başkanımız Eren Üçlertoprağı ve Yönetimi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Hedef, yeni kupalar kaldırmak"

Tomurcuk Motors Takım Pilotu Emrah Ali Başo da, heyecan dolu bir sezonun ardından kaldırılan kupaların yeni yarışlar için motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti. Başo, "Büyük keyifle tamamladığımız Şevki Gökerman Ralli Kupası sezonumuzun ardından düzenlenecek yeni yarışlar için motivasyonumuz çok yüksek. Başarı ivmemizi her geçen gün artırarak mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Pistlerde döktüğümüz her ter bizlere kıymetli birer tecrübe olarak geri dönerken daha nice kupalar kaldırmayı hedefliyoruz. Sponsorumuz Tomurcuk Motors’a ve Copilotumuz Yasin Tomurcuk’a teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

