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Geliştirdiği robot, göçük altındakilere umut olacak

İHA

Geliştirdiği robot, göçük altındakilere umut olacak

ULUKOZA girişimcisi Ozan Yavuz, 'Göçük Altında Kalanlara Ulaşma ve Destek Robotu' projesiyle göçük altında kalanların hayatta kalmalarını sağlayarak can kayıplarını azaltmayı hedefliyor.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) girişimcilerinin iş fikirlerini hayata geçirmesine imkan sağlayan ULUKOZA, girişimci Ozan Yavuz’un projesiyle depremde yaşanacak can kayıplarının azaltılmasını hedefleyen projesiyle gündemde. BUÜ Makine Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Ozan Yavuz, geliştirdiği proje ile göçük altında kalanların hayatta kalmalarını sağlayarak can kayıplarının daha az olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ana faaliyet alanının doğal afetler, özellikle de deprem olduğunu belirten girişimci Ozan Yavuz, “Robotumuz, yumuşak bir yapıya sahip. Tam olarak karşılamasa da aslında bir yılan gibi düşünülebilir. Robotumuz göçük altına girerek afetzedeleri tespit edip onlara ulaşacak, görsel ve işitsel iletişim sağlayacak ve göçük altındaki kişinin yerini dışardakilere bildirecek. Ekran aracılığıyla görüntülü iletişimle enkaz altındaki kişilere psikolojik destek sağlanacak. Ayrıca robotumuzun en büyük özelliği, göçük altına sıvı gıda ve ilaç gibi ihtiyaçları ulaştırarak hayati fonksiyonların devam etmesini sağlayacak. Böylece kurtuluşların sayısı artacak. Bunun için göçük altında hayatta kalma sürelerinin uzatılması çok büyük önem taşıyor” diye konuştu.
Bugüne kadar aramakurtarma çalışmalarında kullanılan cihazların sert yapıda olduğunu da belirten Ozan Yavuz, “Enkaz altında karşımıza ne çıkacak bilemiyoruz. Sert yapılı cihazların bu engelleri aşma ihtimali oldukça düşük. Bizim robotumuz ise yumuşak yapısından dolayı çok yüksek hareket kabiliyetine sahip olacak. Bunu geliştirmek zaman alabilir. Ancak 12 aylık projemiz süresince 3 metreye kadar uzayabilen bir robot tasarlamayı planlıyoruz. Asıl hedefimiz ise 10 metrelik hareket alanına sahip bir robot üretebilmek. Projemiz şu anda 2 boyutlu harekette başarılı, 3 boyutlu hareket için de çalışmalarımız sürüyor” dedi.
ULUKOZA ile Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Cemal Çakır sayesinde tanıştığını da kaydeden Yavuz, “ULUKOZA mentorleri ile yaptığım görüşmeler, projemin gelişmesine büyük katkılar sağladı. Üzerinde çalıştığımız projeye kaynak olacak bir yazılım, kitap, belge yok. Bu yüzden zorlu bir süreç yürütüyoruz. Başarıya ulaştığımızda robotumuz başka teknolojilerle entegre edilerek geliştirilip, farklı alanlarda da kullanılabilir. Robotumuzu afet anlarında AFAD ile koordineli çalıştırarak maksimum verimliliği sağlamalıyız. Bir kişinin bile hayatının kurtarılmasına katkı sağlamak bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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