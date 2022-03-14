Çöp konteynerini böyle çaldı

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Bursa'da kamyonetle gelen bir kişi yol kenarındaki çöp konteynerini çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da yol kenarında duran çöp konteynerini geldiği kamyonetle çalan bir kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.

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