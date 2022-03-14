Bursaspor pas pres çalıştı Yeşil-beyazlılarda Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da futbolcular, bugünkü idmanda prese yoğunluk verdi. Yeşilbeyazlı oyuncular, dikkat çeken performanslarıyla teknik heyeti memnun etti.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan takımımız akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Tempolu ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maçlar yaptı. Sakatlıkları bulunan Massimo Bruno, Enver Cenk Şahin ve Hasan Sabri Karaca takımdan ayrı çalıştı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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