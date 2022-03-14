Hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı

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Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta meydana geldi. 26 EM 781 plakalı hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan motokuryeyi ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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