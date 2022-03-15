Köye inen ayıyı otomobille kovaladılar

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Bursa'da köye inen ayıyı gören köylüler otomobille ayıyı ormana kadar kovaladılar.

Gemlik ilçesi, Yeniköy Mahallesi'nde ayıların köye inen köylüler seferberlik ilan etti. Otomobile binen bir grup köylü ayıyı köyün dışına kadar kovaladı. Ayı bir süre köylülerden kaçtıktan sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Bu anlar cep telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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