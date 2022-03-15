‘Hizmette kalite’ eğitimi

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte planladığı ‘Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim Planı Oluşturma ve Uygulama” konulu eğitimler, Büyükşehir Belediyesi eğitim uzmanları Fatih Arslan ve Önder Özmen tarafından gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ve MBB Yerel Yönetimler Akademisi işbirliği ile düzenlenen, Büyükşehir Belediye ile 17 ilçe belediyesi ve BUSKİ personelinin katılımıyla gerçekleşen eğitim, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun’un açılış konuşmasıyla başladı. Eğitimin ilk gününde Eğitmen Fatih Arslan, eğitim gerekçe formunun oluşturulması, eğitim ihtiyaç analizinin yapılması, eğitim ihtiyaçlarının tespiti, fayda/maliyet analizi ile doğru eğitim programının seçilmesi, kısa/orta/uzun vadeli eğitim programının hazırlanması, eğitim organizasyonunun planlanması ve uygulanması, ölçme değerlendirme sisteminin uygulanması, eğitim faaliyet raporunun hazırlanması, belediyelere uygun ölçme değerlendirme sisteminin kurulması ve başarılı uygulama örnekleri konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitmen Önder Özmen de, stajyer çalıştırmanın yasal mevzuattaki yeri, belediyelerin yasal yükümlülükleri, çalıştırılacak stajyer kontenjanını belirlenmesi, stajyer alım ilanı, stajyer başvuru süreci, stajyer ücretlerinin tespiti ve ödenmesi, stajyer anket çalışmasının yapılması ve analizi konuları hakkında bilgilendirme yaptı. Eğitimde, temel eğitim programının planlanması ve uygulanması, hazırlayıcı eğitim programının planlanması ve uygulanması, staj programının planlanması ve uygulanması, yemin töreninin planlanması ve uygulanması konuları da ele alındı.

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