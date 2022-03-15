Bursalı güreşçiler madalyaları topladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı güreşçiler madalyaları topladı

İHA

Bursalı güreşçiler madalyaları topladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın altyapıya verdiği önem doğrultusunda kendi bünyesinden yetişen sporcularla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kazanılan kupa ve madalyalarla şehrin yüzünü güldürüyor. Gürsu’da gerçekleştirilen U13, U15 ve U17 Güreş Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle yine göz doldurdu. Gürsu Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 30 birincilik, 24 ikincilik ve 21 üçüncülük elde ederken takım halinde de 4 kez kürsünün en üst basamağında yer alıp, 1 ikincilik, 1 de üçüncülük kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları U17 serbest stilde 5 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülük kazanırken, 157 puanla da takım halinde zirvede yer aldı.
U15 serbest stilde Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 3 birincilik, 4 ikincilik ve 6 üçüncülük kazanırken, takım halinde 149 puanla birinci olmayı başardı. U15 grekoromen stilde 7 birincilik, 6 ikincilik, 2 üçüncülük kazanıp takım halinde 175 puanla birinci olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler, U13 grekoromen stilde 6 birincilik, 4 ikincilik, 2 üçüncülük elde ederken, takım halinde de 120 puanla üçüncü oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri, U13 (11 yaş) serbest stilde 3 birincilik, 2 ikincilik, 4 üçüncülük kazanıp takım halinde 157 puanla ikinci olurken, U13 (1213 yaş) serbest stilde ise 5 birincilik, 3 ikincilik, 4 üçüncülük elde edip takım halinde ise 203 puanla birinci olmayı başardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

NİLSEM kursiyerleri emeklerini sergiledi
YEREL HABERLER NİLSEM kursiyerleri emeklerini sergiledi
Şiir ve foto aynı tabloda
YEREL HABERLER Şiir ve foto aynı tabloda
Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
YEREL HABERLER Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 ...
‘Hizmette kalite’ eğitimi
YEREL HABERLER ‘Hizmette kalite’ eğitimi
Karacabey’de 'yarını üreten kadınlar' projesi örnek oluyor
YEREL HABERLER Karacabey’de 'yarını üreten kadınlar' projesi örnek ...
Barajlarda kar bereketi
YEREL HABERLER Barajlarda kar bereketi
Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü
Liseli öğrenciler suyun üstünde ve altında aynı anda arama yapan cihaz geliştirdi Güneş enerjisiyle çalışıyor, suyun üstünden ve altından aynı anda görüntü alabiliyor
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler suyun üstünde ve altında aynı anda ...
Uludağ'ın eteklerinde dondurucu soğukta kar banyosu yaptılar Bursa’da dondurucu soğukta bone takarak yarı çıplak şekilde karda eğlenen iki genç renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde dondurucu soğukta kar banyosu ...
(Özel) Beyazlara bürünen Gölyazı ve Cumalıkızık havadan böyle görüntülendi Tarih kokan mekanların beyaz gelinliğini giymiş hali herkesi mest etti
YEREL HABERLER (Özel) Beyazlara bürünen Gölyazı ve Cumalıkızık ...
Köye inen ayıyı otomobille kovaladılar
YEREL HABERLER Köye inen ayıyı otomobille kovaladılar
Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi: 2 ölü 50 metre boyunca taklalar atan otomobilde 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre ...
Hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı
Bursaspor pas pres çalıştı Yeşil-beyazlılarda Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor pas pres çalıştı Yeşil-beyazlılarda ...
Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu
Bursa'daki hırsızlık zanlıları tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'daki hırsızlık zanlıları tutuklandı
Hırsızlık şüphelisi maskeli kadınlar kamerada
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi maskeli kadınlar kamerada
Bursa'da peçeli kadın hırsızlar kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da peçeli kadın hırsızlar kamerada
Bursa’da mobilya imalathanesine korkutan yangın
YEREL HABERLER Bursa’da mobilya imalathanesine korkutan yangın
Minik doktorlar, yüzleri güldürdü Öğrenciler, doktorları unutmadı
YEREL HABERLER Minik doktorlar, yüzleri güldürdü Öğrenciler, ...
Yıldırımlı gençlerden Kasapoğlu'na iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Yıldırımlı gençlerden Kasapoğlu'na iade-i ziyaret
Dündar, başarısını perçinledi
YEREL HABERLER Dündar, başarısını perçinledi
14 Mart Tıp Bayramı BUÜ’de kutlandı
YEREL HABERLER 14 Mart Tıp Bayramı BUÜ’de kutlandı
Yıldırım Bayezid Han anıldı
YEREL HABERLER Yıldırım Bayezid Han anıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.