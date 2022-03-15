2 madeni para yutan Murat bebek, hastanelik oldu

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´da Murat Yolcu (2), evde yerde bulduğu 2 madeni parayı yuttu. Paralardan biri midesinde, diğeri yemek borusunda kalan bebek, hastaneye kaldırıldı. Paraların dışkı yoluyla çıkmaması halinde bebek, operasyona alınacak.

Olay, İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Aktan Sokak'taki evde meydana geldi. Oturma odasında oyun oynayan Murat bebek, yerde bulduğu 50 kuruşluk 2 madeni parayı ağzına attı. Deniz Yolcu, son anda fark ederek, çocuğunun ağzından paraları çıkarmaya çalıştı ancak yuttuğunu anladı. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Murat bebeği ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrolde paralardan birinin bebeğin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Murat bebekten paraların dışkı yoluyla çıkması beklenecek. Paraların çıkmaması halinde bebek, operasyona alınacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-03-15 12:27:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.