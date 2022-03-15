Bursa'da nakış atölyesinde patlama



Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da 3 katlı iş yerinin 2'nci katındaki nakış atölyesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası iş yerinin yerinden çıkan demir kapı ve camları, çevredeki araçların üzerine düştü. İhbarla bölgeye gelen ekipler, patlamanın çıkış nedenini araştırıyor.

Osmangazi ilçesi, Altınova Mahallesi, 1'inci Kalkan Sokak'taki 3 katlı bir iş yerinin 2'nci katındaki nakış atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile iş yerinin demir kapısı ve camları yerinden çıkarak, çevredeki araçların üzerine düştü. İhbarla gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye de olay yerinde inceleme yaptı. AFAD ekipleri de patlamanın nedenini bulmak için bölgede ölçüm yaparak incelemede bulundu.

'PATLAMA ÇOK ŞİDDETLİYDİ'

Şiddetli bir patlama sesi duyduklarını belirten esnaf Bülent Kavurat, "Çalışıyorduk, bir ses geldi. Baktık, iş yerinin camları kırılmış, dökülmüş. Patlama çok şiddetliydi. 4 dükkan aşağıdan duyduk. Şiddetli sesi duyunca geldik. Daha önceden de yakın bir bölgede patlama olmuştu. Yaralanan yok, çok şükür. Kimsede bir zarar yok" dedi. Patlama olan iş yerinin zemin katındaki matbaanın sahibi Selçuk Ferik ise "İçeride çalışıyorduk. Bir patlama oldu, neden olduğunu da çözemedik. İtfaiyeden, AFAD'dan arkadaşlar geldi, çözmeye çalışıyorlar. Çok şükür, yaralanan olmadı. Kapı, cam, çerçeve aşağı fırladı. Karşı komşumuzun arkadaşları çay molasındaydı. Onların molasının bitmesi de bizler için büyük şans oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN

2022-03-15 13:43:43



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