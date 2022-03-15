Yıldırım Belediyesi kitap fuarında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım Belediyesi kitap fuarında

İHA

Yıldırım Belediyesi kitap fuarında

Yıldırım Belediyesi, Bursa Kitap fuarında belediyeye yayınlarını sergilediği stant açtı.
Bursa 19’uncu Kitap Fuarı, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. 1120 Mart tarihleri arasında açık kalacak fuarda Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü de her yıl olduğu gibi bu yıl da yerini aldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını anlatan eserleri bastırarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti. 20 Mart’a kadar açık kalacak fuarda Yıldırım Belediyesi yayınları stantını ziyaret eden vatandaşlara belediye yayınlarından çıkmış olan kitaplar hediye edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazi’de hobi bahçesi adı altındaki kaçak yapılar yıkıldı
YEREL HABERLER Osmangazi’de hobi bahçesi adı altındaki kaçak yapılar ...
Yıldırım’a yeni gençlik ve spor merkezi
YEREL HABERLER Yıldırım’a yeni gençlik ve spor merkezi
Başkan Erdem’den Üsteğmen Aktaş’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den Üsteğmen Aktaş’a hayırlı olsun ...
Bursa'da nakış atölyesinde patlama
YEREL HABERLER Bursa'da nakış atölyesinde patlama
Yenişehir’de hızlı tren çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Yenişehir’de hızlı tren çalışmaları başladı
Bursa’da nakış atölyesinde patlama Kapı ve camlar yerinden çıkarak araçların üzerine düştü o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Bursa’da nakış atölyesinde patlama Kapı ve camlar ...
TÜGİAD Azerbaycan’a Ticaret Heyeti düzenledi TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: “Azerbaycan’a yatırımın tam zamanı”
YEREL HABERLER TÜGİAD Azerbaycan’a Ticaret Heyeti düzenledi TÜGİAD ...
İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu
YEREL HABERLER İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu
2 madeni para yutan Murat bebek, hastanelik oldu
YEREL HABERLER 2 madeni para yutan Murat bebek, hastanelik oldu
Küçük önlem büyük güvence
YEREL HABERLER Küçük önlem büyük güvence
Badminton Akademi meyvelerini veriyor
YEREL HABERLER Badminton Akademi meyvelerini veriyor
Bursalı güreşçiler madalyaları topladı
YEREL HABERLER Bursalı güreşçiler madalyaları topladı
NİLSEM kursiyerleri emeklerini sergiledi
YEREL HABERLER NİLSEM kursiyerleri emeklerini sergiledi
Şiir ve foto aynı tabloda
YEREL HABERLER Şiir ve foto aynı tabloda
Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 yavru dünyaya getirdi
YEREL HABERLER Manavgat yangınından yaralı kurtulan keçi 'Damla', 2 ...
‘Hizmette kalite’ eğitimi
YEREL HABERLER ‘Hizmette kalite’ eğitimi
Karacabey’de 'yarını üreten kadınlar' projesi örnek oluyor
YEREL HABERLER Karacabey’de 'yarını üreten kadınlar' projesi örnek ...
Barajlarda kar bereketi
YEREL HABERLER Barajlarda kar bereketi
Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü
Liseli öğrenciler suyun üstünde ve altında aynı anda arama yapan cihaz geliştirdi Güneş enerjisiyle çalışıyor, suyun üstünden ve altından aynı anda görüntü alabiliyor
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler suyun üstünde ve altında aynı anda ...
Uludağ'ın eteklerinde dondurucu soğukta kar banyosu yaptılar Bursa’da dondurucu soğukta bone takarak yarı çıplak şekilde karda eğlenen iki genç renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde dondurucu soğukta kar banyosu ...
(Özel) Beyazlara bürünen Gölyazı ve Cumalıkızık havadan böyle görüntülendi Tarih kokan mekanların beyaz gelinliğini giymiş hali herkesi mest etti
YEREL HABERLER (Özel) Beyazlara bürünen Gölyazı ve Cumalıkızık ...
Köye inen ayıyı otomobille kovaladılar
YEREL HABERLER Köye inen ayıyı otomobille kovaladılar
Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi: 2 ölü 50 metre boyunca taklalar atan otomobilde 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.