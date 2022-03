Gürsu artık kültür şehri

Nüfusu 100 bine yaklaşan Gürsu’nun kültür etkinlikleri alanında gelişmesi yönünde Gürsu Belediyesi’nce yapılan hizmetler yoğun ilgi görüyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın seçim çalışmaları sırasında ilçe sakinlerine söz verdiği ve hayata geçirdiği Millet Kıraathanesi’yle Gürsu’nun eğitim ve kültür hayatı canlılık ve zenginlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla model olarak gösterilen ve tüm Türkiye'de kurulan millet kıraathanelerinin bir örneği olarak faaliyet gösteren Gürsu Tarihi Değirmen Millet Kıraathanesi, ilçenin kültür yaşamına hareket katıyor.

Gürsu Belediyesi, Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gürsu Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde başlatılan eğitimler kapsamında; Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS)hazırlanan öğrencilere yönelik eğitimler, Osmanlıca, İngilizce, okuma yazma, diksiyon, takı tasarımı, flografi, ebru, resim, çini, hüsnühat, fotoğraf kurslarında eğitimler verilmekte ve konferanslar gerçekleştirilmekte.

“Çağdaş kent kimliğiyle geliştirdiğimiz Gürsu’muzun kültür kenti vizyonunu da oluşturuyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Millet Kıraathanesi'nin kurulmasıyla ilgili "Gürsu’muzun tarihi dokusunun zenginliğini gösteren önemli yapılardan olan Gürsu Tarihi Değirmen’de oluşturduğumuz alt yapıyla kültür faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz. Hemşehrilerimize söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzide mekânımızda 7'den 70’e tüm vatandaşlarımız, kitapların sıcak ve bilgi dolu dünyasıyla kuşanıyor, ikramlarımız ve gönülden muhabbetimizle ağırlanıyor. Gençlerimiz bu mekânda rahatça ders çalışabilmekte,kurslarımızda eğitim alan kardeşlerimizi inşallah her alanda başarı sağlamış bireyler olarak göreceğiz” dedi.

Gürsu Tarihi Değirmen Millet Kıraathanesi’nde; kütüphane, sesli okuma odası, yks öğrencilerine yönelik kurs, ders çalışma alanları, idari birim yer almakta. Açık hava bahçe kısmıyla ilçe gençliğine, halkına hizmet verecek mekân Gürsulular’ın yeni buluşma noktası olacak. Her yaştan ilçe sakininin her gün kitap okuyabileceği ve öğrencilerin ders çalışabileceği Millet Kıraathanesi'nde, ücretsiz ikramlar ve bilgisayar, internet hizmeti de sunulmakta. Millet Kıraathanesi, yetişkin, çocuk ve gençlere yönelik kültür sanat ve eğitim kurslarının adresi oldu.

