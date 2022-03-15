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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor son 12 maçta 1 galibiyet aldı

İHA

Bursaspor son 12 maçta 1 galibiyet aldı

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 12 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Yeşilbeyazlı takım bu süreçte tam 28 puan kaybetti.
Spor Toto 1. Lig’de bu sezon hayal kırıklığı oluşturan Bursaspor’da işler iyi gitmiyor. Yeşilbeyazlı ekip, oynadığı son 12 müsabakada sadece 1 galibiyet elde ederken, 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. 6 maçtan puan çıkartamayan Timsah, bu süre zarfında hanesine 8 puan yazdırırken, tam 28 puan kaybetti.
Ligde 25 puanı bulunan Bursaspor, 18. sırada yer alıyor. Bursaspor’un ateş hattının üzerindeki takım olan Menemenspor’la arasındaki puan farkı ise 7.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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