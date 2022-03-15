Bursaspor son 12 maçta 1 galibiyet aldı

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Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 12 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Yeşilbeyazlı takım bu süreçte tam 28 puan kaybetti.

Spor Toto 1. Lig’de bu sezon hayal kırıklığı oluşturan Bursaspor’da işler iyi gitmiyor. Yeşilbeyazlı ekip, oynadığı son 12 müsabakada sadece 1 galibiyet elde ederken, 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. 6 maçtan puan çıkartamayan Timsah, bu süre zarfında hanesine 8 puan yazdırırken, tam 28 puan kaybetti.

Ligde 25 puanı bulunan Bursaspor, 18. sırada yer alıyor. Bursaspor’un ateş hattının üzerindeki takım olan Menemenspor’la arasındaki puan farkı ise 7.

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