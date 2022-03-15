Nilüfer'de su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, Kültür Mahallesi ve civarında 16 Mart tarihinde 10.0018.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecek. Vatandaşların tedbirli olması istendi.

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