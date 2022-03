Karacabey’de halk günü buluşmalarına ilgi yoğun

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, halk günü buluşmalarıyla vatandaşları makamında ağırlayarak şikâyet ve talepleri dinliyor.

İlçe halkıyla birebir ve yerinde çözüm maksadıyla organize edilen buluşmada, ilgili daire ve kurum müdürleri de hazır bulunuyor. Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe halkıyla sağlıklı ve yerinde çözüm maksadıyla sürdürdüğü istişare kültürünü her fırsatta yaşatıyor. Pandemi sürecinin başlangıcında ara verilen ve kısa süre önce yeniden başlayan Halk Günü buluşmaları, vatandaşların da yoğun ilgisiyle devam ediyor.

İlçenin merkez ve kırsalı kapsayarak her yönüyle gelişimi adına yoğun gayret gösterdiklerini belirten Başkan Özkan, ortak akıl çizgisiyle hareket etmenin önemine değindi. Başkan Özkan, “Vatandaşlarımızla yüz yüze gerçekleşen bu buluşmalar, talep ve önerilerini daha iyi anlamamıza vesile oluyor. Etkinliğimize vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi var. Ve direkt çözümcül bir ortamda taleplerini ilettikleri için onlar da memnun ayrılıyor. Bizler de gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızda daire müdürlerimizle birlikte hazır bulunuyoruz. Eğer ziyarette bir şikâyet ve öneri varsa, bunu o sırada ilgili müdürümüzü de dahil ederek konuşuyor ve sonuçlandırıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak için ve onlara ulaşmak için yoğun gayret gösteriyoruz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.