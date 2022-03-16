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Bursa'da tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

İHA

Bursa'da tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Altıparmak caddesinde patenli bir gencin otobüsün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Sürücülerin tepkilerine rağmen tehlikeli yolculuğa devam eden genç pes dedirtti.
Genç otobüsü bıraktıktan sonra ise hızla gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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