Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Bursaspor, 6 haftalık fikstürü belli oldu.

1114 Mart tarihlerinde tüm yurtta etkili olan elverişsiz hava koşulları sebebiyle Spor Toto 1. Lig'in 29. haftadan itibaren bir hafta kaydırılması sonrası fikstürde de değişiklikler oldu. Daha önce ilan edilen 3035. hafta müsabakalarıyla ilgili yeni program TFF’den açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Bursaspor’un fikstürü şu şekilde oluştu:

"2 Nisan Cumartesi (13.30): Ankara Keçiörengücü Bursaspor, 10 Nisan Pazar (20.30): Bursaspor Kocaelispor, 15 Nisan Cuma (20.30): İstanbulspor Bursaspor, 19 Nisan Salı (18.00): Bursaspor Gençlerbirliği, 23 Nisan Cumartesi (20.30): Bursaspor Denizlispor, 30 Nisan Cumartesi (13.30): Manisa FK Bursaspor.

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