'Borç' kavgasında akrabasını bıçakladı

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ayfer A. (34), borç nedeniyle kavga ettiği akrabası Nur Ç.'yi (23) bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak'ta meydana geldi. Ayfer A. ile akrabası Nur Ç. arasında, iddiaya göre, borç nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ayfer A., Nur Ç.'yi bıçakla bacağından yaraladı. Nur Ç., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Ayfer A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-03-16 15:10:13



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