Eşi ve 4 çocuğu Ukrayna'da kaldı, yardım istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşi ve 4 çocuğu Ukrayna'da kaldı, yardım istedi

DHA

Eşi ve 4 çocuğu Ukrayna'da kaldı, yardım istedi


Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da yaşayan annesini görmek için Ukrayna'dan gelen Cemile Tahirova (36), savaş sebebiyle geri dönemedi. Eşi ve 4 çocuğu, savaş bölgesinde kalan Tahirova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, ailesinin Türkiye'ye getirilmesini talep etti.
Eşi ve 4 çocuğuyla Ukrayna'da yaşayan, Ahıska Türkü Cemile Tahirova, ocak ayında annesini görmek için Bursa'ya geldi. Birkaç ay Bursa'da kalıp Ukrayna'ya gidecek olan Tahirova, dönüşe hazırlanırken Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Tahirova ailesinin yanına dönemedi, eşi, çocukları ve yakın akrabaları Ukrayna'nın Herson kentinde savaşın ortasında mahsur kaldı. Cemile Tahirova, telefon altyapısının çökmesi nedeniyle çoğu zaman ulaşamadığı ailesinin hayatından endişe duyduğunu söyledi. Tahirova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenip, eşi ve çocuklarının Türkiye'ye getirilmesi için yardımcı olmasını talep etti.
'MARKETLERDE YİYECEK BİR ŞEY KALMADI'
Marketlerde gıda sıkıntısı yaşandığını belirten ve ailesinin 1 haftalık yiyecek stoğu kaldığını dile getiren Tahirova, "Annem burada yaşıyor. Onu görmek için her yıl geliyorum. 2-3 ay çalışıp gidiyorum. Ama bu sene savaş sebebiyle geri dönemedim. 4 çocuğum, eşim orada kaldı. Babam, kayınvalidem de savaş bölgesinde. Geçen gün aradığımda, çocuklarım evde yiyecek bir şey kalmadığını söyledi. Paraları var ama marketlerde yiyecek hiçbir şey yok. Gelme imkanları olsa ailem ve akrabalarımın hepsi gelir" dedi.
Ailesinin Türkiye'ye getirilmesi konusunda yardım isteyen Tahirova, "Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Lütfen bizlere yardımcı olsun. Evlatlarımı buraya getireyim. Burada tek başıma ben ne yapacağım? Her gece saat 3'e kadar gözüme uyku girmiyor. Çocuklarımla bazen telefonla konuşuyorum. 'Özledik, gel' diyorlar ama gidemiyorum. Savaşın ortasındalar, korkuyorlar" ifadelerini kullandı.
'RUS ASKERİ SINIRDAN ÇIKIŞIMIZA İZİN VERMİYOR'
Ailesine ulaşamayan Tahirova, Ukrayna'daki yengesi Garacaeva Ruize'yi telefonla görüntülü arayıp, durumları hakkında bilgi aldı. Rus askerlerinin sınırdan çıkmalarına izin vermediğini dile getiren Garacaeva Ruize, "Sınırlara uzağız. Bir yere çıkış yapma ihtimalimiz yok. Devletimizin bizi götürmesini bekliyoruz. Bize, 'Hazır olun' dedikleri an çıkarız ama şu an çıkamıyoruz. Çok tehlikeli. Sınır bize buradan 80 kilometre. Sınırda da Rus askerleri var. Bizleri bir yere göndermiyorlar. Sınırdan çıkışa izin vermiyorlar. Devletimiz bizi götürürse seviniriz. Allah devletimize güç, kuvvet versin. Devletimiz bize sahip çıksın, bizleri buradan götürsün. Biz de Türkiye'ye gitmek istiyoruz. Sürgün hayatı yaşamaktan bıktık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-03-17 11:17:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurs öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü alkollü çıktı
YEREL HABERLER Kurs öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü alkollü ...
Çiftçiye yaban mersini budama ve gübreleme eğitimi
YEREL HABERLER Çiftçiye yaban mersini budama ve gübreleme eğitimi
Mudanya’ya Girit’ten iki yeni kardeş şehir
YEREL HABERLER Mudanya’ya Girit’ten iki yeni kardeş şehir
Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali ...
Doğum kontrol hapları anne sütünü etkiliyor
YEREL HABERLER Doğum kontrol hapları anne sütünü etkiliyor
Bursa İl Müftülüğü’ne Yavuz Selim Karabayır atandı
YEREL HABERLER Bursa İl Müftülüğü’ne Yavuz Selim Karabayır atandı
Bursa'da yol verme kavgası kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da yol verme kavgası kamerada
Bursa Kestel Belediyesi'nden Berat Kandili öncesi özel program
YEREL HABERLER Bursa Kestel Belediyesi'nden Berat Kandili öncesi ...
Kadın polis, meslektaşı eşinin tabancasıyla yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Kadın polis, meslektaşı eşinin tabancasıyla yaşamına ...
Körfezime dokunma çağrısı
YEREL HABERLER Körfezime dokunma çağrısı
Bilge Kral’ın mirası satırlara dökülecek
YEREL HABERLER Bilge Kral’ın mirası satırlara dökülecek
Mudanya Belediyesi ile İBB arasında proje işbirliği
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi ile İBB arasında proje işbirliği
Başkan Aktaş, lise öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, lise öğrencileriyle buluştu
Nilüfer’de on binlerce tohum takas edildi
YEREL HABERLER Nilüfer’de on binlerce tohum takas edildi
Bursa'da eşini öldüren adama iyi hal indirimi "Öldürmenin savunulacak durumu yok" dedi, iyi hal indiriminden müebbet cezası 20 yıla indi
YEREL HABERLER Bursa'da eşini öldüren adama iyi hal ...
Ev sahibi, 10 kilometre takip ettiği hırsızları polise yakalattı
YEREL HABERLER Ev sahibi, 10 kilometre takip ettiği hırsızları ...
Başkan Davut Gürkan: "Hızlı Tren Bursa’nın gücüne güç katacak"
YEREL HABERLER Başkan Davut Gürkan: "Hızlı Tren Bursa’nın gücüne güç ...
Evine giren hırsızları dedektif gibi takip etti Hırsızı dedektif gibi takip edip, sonunda polise teslim etti Kadın hırsızlardan biri, 'doğuracağım' diyerek kurtulmaya çalıştı Yaşanan tüm kovalamaca saniye saniye kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Evine giren hırsızları dedektif gibi takip ...
'Borç' kavgasında akrabasını bıçakladı
YEREL HABERLER 'Borç' kavgasında akrabasını bıçakladı
Kütüphanede şenlik var
YEREL HABERLER Kütüphanede şenlik var
Kadınlar arasındaki kavgada kan aktı Tartışmanın büyümesiyle hemcins akrabasını bıçakladı
YEREL HABERLER Kadınlar arasındaki kavgada kan aktı Tartışmanın ...
Kestel’de sokak hayvanları için ‘Mamamatik’ uygulaması
YEREL HABERLER Kestel’de sokak hayvanları için ‘Mamamatik’ ...
Yıldırım'da 'Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu' devam ediyor
YEREL HABERLER Yıldırım'da 'Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu' devam ...
Yıldırım’da trafiğe ’diyek’ çözüm
YEREL HABERLER Yıldırım’da trafiğe ’diyek’ çözüm

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.