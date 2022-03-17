Mustafa Er: "Hafife alma gibi bir lüksümüz yok"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Er: "Hafife alma gibi bir lüksümüz yok"

İHA

Mustafa Er: "Hafife alma gibi bir lüksümüz yok"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Balıkesirspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Er, "Balıkesirspor maçı çok zor olacak. 10 maçın belki de en zorlarından bir tanesi olacak. Hafife alma gibi bir lüksümüz olamaz. Hem saha içi hem saha dışı bir çok adımı attık. Güven oluşturduk" dedi.
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Spor Toto 1. Lig'de bu hafta oynayacakları Balıkesirspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde antrenman öncesi konuşan Er, "Bu süreci iyi değerlendirdik. Balıkesirspor maçı çok zor olacak. 10 maçın belki de en zorlarından bir tanesi olacak. Hafife alma gibi bir lüksümüz olamaz. Hem saha içi hem saha dışı bir çok adımı attık. Güven oluşturduk. Oyuncuların tedirginliklerini, geri çekmelerini arkada bırakıp sahaya odaklanmalarını sağlamaya çalıştık. Maddi manevi çok ciddi adımlar attık. Kafaları tamamen sahada olmasını sağlamaya çalıştık. Verimlilikleri artacaktır. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Puan olarak çok gerideyiz belki ama bunu kapatabiliriz. Oyuncularımız da gerekeni yapacaktır" dedi.

"Massimo Bruno ve Enver Cenk Şahin süre alabilir"
Bursaspor’un en etkili isimleri olarak dikkat çeken Massimo Bruno ve Enver Cenk Şahin’in sakatlıkları ile ilgili bilgi veren Teknik Direktör Mustafa Er, “Her oyuncuya ihtiyacımız var. Massimo Bruno ve Enver Cenk Şahin ara ara idmanalara katılıyor. Ağrıları geçerse belirli bir süre de verebiliriz. Artık takıma dönmek üzereler. Her oyuncumuza ihtiyacımız var. Hepsini kucaklayacağız, sevip sayacağız ama onlardan da sahada iş isteyeceğiz. Sağlamak istediğimiz ortam da bu" ifadelerini kullandı.

"Bursaspor taraftarı futbolu çok iyi biliyor"
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, taraftara önemli mesajlar verdi. Genç teknik adam, "Taraftarımıza kesinlikle mesajım olacak. Onlar bizim itici gücümüz. 12. adamımız. Evet, bu sene üzüldüler. Ama biz bu sene ligde kalacağız. Yürekten inanıyorum. Buruk bir sevinç yaşayacağız belki ama onlardan istediğim tek şey destek çıksınlar. Bursaspor taraftarı futbolu çok iyi biliyor. Tabeladan bağımsız tepkileri olabiliyor. Ama biz vazgeçmeyeceğiz. Karakter ortaya koyacağız. Taraftarımız da bunu anlayacaktır. Fedakarlık yapma zamanı artık. Oyuncularımız taraftardan çok etkileniyor. Büyük bir kitleden bahsediyoruz. Olumsuzluklar artık geçmişte kaldı. Bizim için yok hükmünde. Oyuncuları ayağa kaldıracaklarına inanıyorum. Kombine ile ilgili çalışmalar da var. Yönetim kurulumuz bu konuyla ilgili ciddi anlamda mesai harcıyor" dedi.

"Herkesin fedakarlık yapması lazım"
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, oyuncuların performansının çok iyi olduğunu adeta antrenmanların bitmesini istemediklerini söyledi. Mustafa Er, konuyla ilgili olarak, "Bu takımdaki oyunculardan maksimum ne alabiliriz, onu düşünüyoruz. Farklı dizilişler farklı formasyonlar kesinlikle olacak. Oyuncularımız çok iyi durumda. Antrenman bitsin istemiyorlar. Onların işi yeşil sahada. Antrenman performanslarından çok mutluyuz. Skor çok önemli. 12 skor aldığımız anda işler değişecek. Herkes fedakarlık yapması lazım. Bu bir süreç. Bu süreçleri de iyi değerlendireceğiz. Her zaman en iyisi olacaktır. Buna herkesin inanması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"Basketbol maçı takıma çok olumlu yansıdı"
Mustafa Er, basketbol takımında ruh olduğunu, oradaki ambiyansı ve taraftarla olan bütünleşmeyi görmeleri ve hissetmeleri için futbolcuları maça götürdüklerini söyledi. Genç teknik adam, "Basketbol maçı takıma da çok olumlu yansıdı. Ambiyansı görmelerini istedik. Biz büyük bir aileyiz. Görmeleri gerekiyordu. Futbol takımı olarak da ayağa kalkacağız. İyi olacağız. Asıl amacımız oradaki birlikteliği görmelerini istedik. Basketbol takımında bir ruh var. Taraftarlar bütünleşmesi var. İstikrar var. Oyuncuların problemi yok. Tamamen sahaya odaklanıyorlar. Sıcak bir ortam var. Bizim maalesef son yıllarda çok şeyler kaybettik. Biz çizgimizi aştık. Camia, taraftar, biz, yönetim, basın herkes aştı. Taraftar tribüne çıkacak, ben antrenör olacağım, basın keza aynı şekilde. Herkes çizgisinin dışına çıktı. Bunlar hep birikimin sonucu. İstikrarlı bir şekilde taşlar yerine oturursa başarı gelecektir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl Belediyesi, Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzaladı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi, Avrupa Belediye Başkanları ...
Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü ...
Eşi ve 4 çocuğu Ukrayna'da kaldı, yardım istedi
YEREL HABERLER Eşi ve 4 çocuğu Ukrayna'da kaldı, yardım istedi
Kurs öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü alkollü çıktı
YEREL HABERLER Kurs öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü alkollü ...
Çiftçiye yaban mersini budama ve gübreleme eğitimi
YEREL HABERLER Çiftçiye yaban mersini budama ve gübreleme eğitimi
Mudanya’ya Girit’ten iki yeni kardeş şehir
YEREL HABERLER Mudanya’ya Girit’ten iki yeni kardeş şehir
Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali ...
Doğum kontrol hapları anne sütünü etkiliyor
YEREL HABERLER Doğum kontrol hapları anne sütünü etkiliyor
Bursa İl Müftülüğü’ne Yavuz Selim Karabayır atandı
YEREL HABERLER Bursa İl Müftülüğü’ne Yavuz Selim Karabayır atandı
Bursa'da yol verme kavgası kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da yol verme kavgası kamerada
Bursa Kestel Belediyesi'nden Berat Kandili öncesi özel program
YEREL HABERLER Bursa Kestel Belediyesi'nden Berat Kandili öncesi ...
Kadın polis, meslektaşı eşinin tabancasıyla yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Kadın polis, meslektaşı eşinin tabancasıyla yaşamına ...
Körfezime dokunma çağrısı
YEREL HABERLER Körfezime dokunma çağrısı
Bilge Kral’ın mirası satırlara dökülecek
YEREL HABERLER Bilge Kral’ın mirası satırlara dökülecek
Mudanya Belediyesi ile İBB arasında proje işbirliği
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi ile İBB arasında proje işbirliği
Başkan Aktaş, lise öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, lise öğrencileriyle buluştu
Nilüfer’de on binlerce tohum takas edildi
YEREL HABERLER Nilüfer’de on binlerce tohum takas edildi
Bursa'da eşini öldüren adama iyi hal indirimi "Öldürmenin savunulacak durumu yok" dedi, iyi hal indiriminden müebbet cezası 20 yıla indi
YEREL HABERLER Bursa'da eşini öldüren adama iyi hal ...
Ev sahibi, 10 kilometre takip ettiği hırsızları polise yakalattı
YEREL HABERLER Ev sahibi, 10 kilometre takip ettiği hırsızları ...
Başkan Davut Gürkan: "Hızlı Tren Bursa’nın gücüne güç katacak"
YEREL HABERLER Başkan Davut Gürkan: "Hızlı Tren Bursa’nın gücüne güç ...
Evine giren hırsızları dedektif gibi takip etti Hırsızı dedektif gibi takip edip, sonunda polise teslim etti Kadın hırsızlardan biri, 'doğuracağım' diyerek kurtulmaya çalıştı Yaşanan tüm kovalamaca saniye saniye kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Evine giren hırsızları dedektif gibi takip ...
'Borç' kavgasında akrabasını bıçakladı
YEREL HABERLER 'Borç' kavgasında akrabasını bıçakladı
Kütüphanede şenlik var
YEREL HABERLER Kütüphanede şenlik var
Kadınlar arasındaki kavgada kan aktı Tartışmanın büyümesiyle hemcins akrabasını bıçakladı
YEREL HABERLER Kadınlar arasındaki kavgada kan aktı Tartışmanın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.