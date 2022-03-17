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Türkiye'deki yaban mersininin üçte biri Bursa'da üretiliyor Çiftçiye yaban mersini budama ve gübreleme eğitimi düzenlendi

İHA

Türkiye'deki yaban mersininin üçte biri Bursa'da üretiliyor Çiftçiye yaban mersini budama ve gübreleme eğitimi düzenlendi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çiftçilere yaban mersini budama ve gübreleme eğitimi yapıldı.
Göynükbelen'deki eğitime Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Ethem Turan, il ve ilçe teknik personelleri ve çok sayıda üretici çiftçi katıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "2021 yılı TÜİK verilerine göre ülkemizde 4 bin 197 dekar alanda 2 bin 496 ton maviyemiş üretilmiştir. Üretim ağırlıklı olarak Bursa, Antalya, Rize, Trabzon ve Kırklareli'de gerçekleşmektedir. İlimizde 2 bin 288 dekar alanda, 861 ton maviyemiş üretimi ile ülke üretiminin yüzde 35'ini gerçekleştirerek, alan bakımından 1., üretim bakımından ise 2. sırada yer almaktadır. Üretim, ağırlıklı olarak Orhaneli, İnegöl ve İznik ilçelerimizde yapılmaktadır" dedi.
Hamit Aygül sözlerini şöyle sürdürdü: "Üründe kalite için budama son derece büyük önem arz ediyor. İlimiz yaban mersini konusunda sizlerin de özel gayretleri ile Türkiye'de oldukça önemli bir noktaya geldi. Üretimimiz hemen hemen bizden sonraki il olan Antalya ile başa baş gidiyoruz. Üretim arttıkça birde belli bir yerde kümelenme oluşunca müşteri daha rahat geliyor, Fiyat ve pazar oluşumu daha kolay hale geliyor. Bu yüzden yaban mersini dağ ilçelerimizin yüzünü güldürecek" dedi.
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Teknik personellerinden Ziraat Mühendisi Erdem Durgut ve Zeynep Tümay Aydın Ölmez tarafından köy kahvehanesinde gerçekleştirilen teorik eğitimin ardından Göynükbelen Mahallesi maviyemiş üreticilerinden Ümmügül Seymen'in bahçesinde uygulamalı olarak budama eğitimi gerçekleştirildi.

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