Söylentilere göre alışveriş, fiyat arttırır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söylentilere göre alışveriş, fiyat arttırır

İHA

Söylentilere göre alışveriş, fiyat arttırır

Ayçiçeği yağı ile ilgili söylentiler sebebiyle yakın zamanda tüketicinin panikle yanlış alışveriş davranışına yöneldiğini belirten Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, “Söylentilere göre alınan ihtiyaç fazlası ürünler hem fiyat arttırır hem de bozulma riski taşımaktadır" dedi.
Ayçiçeği yağı yüklü gemilerin, RusyaUkrayna arasındaki savaş sebebiyle mahsur kalmasının ardından sosyal medyada dillendirilen ‘ürün kalmayacak’ yönündeki söylentilerin tüketiciyi paniğe sevk ettiğini ve bunun da fiyatları artırdığını kaydeden Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, fazladan alınan ürünlerdeki bozulma tehlikesini de ortaya koyduğunu söyledi. Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan yanlış ya da eksik bilgilerin tüketicileri paniğe sürüklediğini vurgulayan Kılıç, “Özellikle ayçiçeği ve makarna başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin kalmayacağı, marketlerin ve tedarikçilerin satış yapmayacağı yönündeki iddialar, marketlerde kısa sürede anormal yığılmalara yol açtı. Biz yerel marketler olarak yığılmaların önüne geçmek için tüm ekiplerimizi teyakkuz halindeydik. Halkın panikle alışveriş yapması, arztalep dengesini bozduğu için mal temini ve satışında zaman zaman sıkıntılar yaşanması sebebiyle fiyatlar da tırmandı. Neyse ki perakendeciler ve toptancıların özverili çabalarıyla paniğin daha fazla büyümesi önlendi. Tüketicilerimiz, ihtiyacın çok çok üstünde alınan ürünlerin hava şartlarına göre bozulma riskinin olduğunu unutmamalı” diye konuştu.
Tüketicilerin bu tür söylentiler karşısında sağduyulu davranmalarını beklediklerini ve yerel marketler olarak tedarik zincirinin sağlıklı işlemesine azami dikkat ettiklerini de kaydeden Haşim Kılıç, “Ülkemiz hem yerli üretim, hem de ithal ürün noktasında iç talebe yanıt vermeye yeterli güç ve altyapıya sahip. Temel gıda başta olmak üzere tüm ürünlerde ülkemizin, her türlü talebi karşılamaya yeterli olduğunun altını çiziyoruz. İhtiyacın fazlasından yapılan her alışveriş, ticaret dengesini bozduğu için her zaman fiyatları artırıcı olacaktır. Bu tür gelişmeler olduğunda halkımızdan, devletimizin ve biz sektör temsilcilerinin yaptığı açıklamaları dikkate almalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl Belediyesi, Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzaladı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi, Avrupa Belediye Başkanları ...
Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü ...
Eşi ve 4 çocuğu Ukrayna'da kaldı, yardım istedi
YEREL HABERLER Eşi ve 4 çocuğu Ukrayna'da kaldı, yardım istedi
Kurs öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü alkollü çıktı
YEREL HABERLER Kurs öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü alkollü ...
Çiftçiye yaban mersini budama ve gübreleme eğitimi
YEREL HABERLER Çiftçiye yaban mersini budama ve gübreleme eğitimi
Mudanya’ya Girit’ten iki yeni kardeş şehir
YEREL HABERLER Mudanya’ya Girit’ten iki yeni kardeş şehir
Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali ...
Doğum kontrol hapları anne sütünü etkiliyor
YEREL HABERLER Doğum kontrol hapları anne sütünü etkiliyor
Bursa İl Müftülüğü’ne Yavuz Selim Karabayır atandı
YEREL HABERLER Bursa İl Müftülüğü’ne Yavuz Selim Karabayır atandı
Bursa'da yol verme kavgası kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da yol verme kavgası kamerada
Bursa Kestel Belediyesi'nden Berat Kandili öncesi özel program
YEREL HABERLER Bursa Kestel Belediyesi'nden Berat Kandili öncesi ...
Kadın polis, meslektaşı eşinin tabancasıyla yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Kadın polis, meslektaşı eşinin tabancasıyla yaşamına ...
Körfezime dokunma çağrısı
YEREL HABERLER Körfezime dokunma çağrısı
Bilge Kral’ın mirası satırlara dökülecek
YEREL HABERLER Bilge Kral’ın mirası satırlara dökülecek
Mudanya Belediyesi ile İBB arasında proje işbirliği
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi ile İBB arasında proje işbirliği
Başkan Aktaş, lise öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, lise öğrencileriyle buluştu
Nilüfer’de on binlerce tohum takas edildi
YEREL HABERLER Nilüfer’de on binlerce tohum takas edildi
Bursa'da eşini öldüren adama iyi hal indirimi "Öldürmenin savunulacak durumu yok" dedi, iyi hal indiriminden müebbet cezası 20 yıla indi
YEREL HABERLER Bursa'da eşini öldüren adama iyi hal ...
Ev sahibi, 10 kilometre takip ettiği hırsızları polise yakalattı
YEREL HABERLER Ev sahibi, 10 kilometre takip ettiği hırsızları ...
Başkan Davut Gürkan: "Hızlı Tren Bursa’nın gücüne güç katacak"
YEREL HABERLER Başkan Davut Gürkan: "Hızlı Tren Bursa’nın gücüne güç ...
Evine giren hırsızları dedektif gibi takip etti Hırsızı dedektif gibi takip edip, sonunda polise teslim etti Kadın hırsızlardan biri, 'doğuracağım' diyerek kurtulmaya çalıştı Yaşanan tüm kovalamaca saniye saniye kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Evine giren hırsızları dedektif gibi takip ...
'Borç' kavgasında akrabasını bıçakladı
YEREL HABERLER 'Borç' kavgasında akrabasını bıçakladı
Kütüphanede şenlik var
YEREL HABERLER Kütüphanede şenlik var
Kadınlar arasındaki kavgada kan aktı Tartışmanın büyümesiyle hemcins akrabasını bıçakladı
YEREL HABERLER Kadınlar arasındaki kavgada kan aktı Tartışmanın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.