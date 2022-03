Söylentilere göre alışveriş, fiyat arttırır

Ayçiçeği yağı ile ilgili söylentiler sebebiyle yakın zamanda tüketicinin panikle yanlış alışveriş davranışına yöneldiğini belirten Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, “Söylentilere göre alınan ihtiyaç fazlası ürünler hem fiyat arttırır hem de bozulma riski taşımaktadır" dedi.

Ayçiçeği yağı yüklü gemilerin, RusyaUkrayna arasındaki savaş sebebiyle mahsur kalmasının ardından sosyal medyada dillendirilen ‘ürün kalmayacak’ yönündeki söylentilerin tüketiciyi paniğe sevk ettiğini ve bunun da fiyatları artırdığını kaydeden Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, fazladan alınan ürünlerdeki bozulma tehlikesini de ortaya koyduğunu söyledi. Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan yanlış ya da eksik bilgilerin tüketicileri paniğe sürüklediğini vurgulayan Kılıç, “Özellikle ayçiçeği ve makarna başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin kalmayacağı, marketlerin ve tedarikçilerin satış yapmayacağı yönündeki iddialar, marketlerde kısa sürede anormal yığılmalara yol açtı. Biz yerel marketler olarak yığılmaların önüne geçmek için tüm ekiplerimizi teyakkuz halindeydik. Halkın panikle alışveriş yapması, arztalep dengesini bozduğu için mal temini ve satışında zaman zaman sıkıntılar yaşanması sebebiyle fiyatlar da tırmandı. Neyse ki perakendeciler ve toptancıların özverili çabalarıyla paniğin daha fazla büyümesi önlendi. Tüketicilerimiz, ihtiyacın çok çok üstünde alınan ürünlerin hava şartlarına göre bozulma riskinin olduğunu unutmamalı” diye konuştu.

Tüketicilerin bu tür söylentiler karşısında sağduyulu davranmalarını beklediklerini ve yerel marketler olarak tedarik zincirinin sağlıklı işlemesine azami dikkat ettiklerini de kaydeden Haşim Kılıç, “Ülkemiz hem yerli üretim, hem de ithal ürün noktasında iç talebe yanıt vermeye yeterli güç ve altyapıya sahip. Temel gıda başta olmak üzere tüm ürünlerde ülkemizin, her türlü talebi karşılamaya yeterli olduğunun altını çiziyoruz. İhtiyacın fazlasından yapılan her alışveriş, ticaret dengesini bozduğu için her zaman fiyatları artırıcı olacaktır. Bu tür gelişmeler olduğunda halkımızdan, devletimizin ve biz sektör temsilcilerinin yaptığı açıklamaları dikkate almalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

