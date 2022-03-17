Yolda bulduklarıyla öyle şeyler yaptı ki gören inanamıyor Hurdalarla hayatı kolaylaştıracak icatlar yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolda bulduklarıyla öyle şeyler yaptı ki gören inanamıyor Hurdalarla hayatı kolaylaştıracak icatlar yapıyor

İHA

Yolda bulduklarıyla öyle şeyler yaptı ki gören inanamıyor Hurdalarla hayatı kolaylaştıracak icatlar yapıyor

Bursa’da bir esnaf yolda bulduğu her ürünle yeni teknolojik aletler geliştirdi. Evini hayatını kolaylaştıracak aletlerle donattı.
Uzun yıllar Mustafakemalpaşa ilçesinde esnaflık yapan Hüsnü Yıldırım, emekli olduktan sonra ilçeye bağlı Karapınar köyüne yerleşti. Köyde gezerken bulduğu hurda malzemelerden ve ağaç kütüklerinden yetişle alet ve malzemeler yapıyor. Eski dikiş makinesinden ceviz kıracağı, demir hurdalardan fide ekmeye aparat, taşlardan köye çeşme yapan her geçen gün yaptığı icatlara yenisini ekliyor. Yerde bulduğu hiç bir malzemeyi israf etmeyerek onunla hayatını kolaylaştıracak aletler yapıyor. Köyün ormanlarında bulduğu kurumuş ağaç kütükleriyle ise çeşitli sandalye ve masa ile dekoratif ürünler yaptı. Bu yaptığı ürünleri ise çevresindeki insanlara hediye ederken sipariş gelmesi durumunda uygun fiyatla satışını yapıyor. Bu zamana kadar yüzlerce ürün yapan yetenekli vatandaş bunların bazlarını evinde sergilerken bazılarını ise kullanıyor.
Çocukluğundan itibaren yeni şeyler geliştirmeyi sevdiğini ifade eden Hüsnü Yıldırım, "Elime geçen hurda malzemelerle yeni bir şeyler yapmayı seviyorum. Hurda malzemeden çok sayıda alet geliştirdim. Ayrıca ormandan topladığım kuru ağaç kök ve gövdelerinden çok sayıda masa sandalye yaptım. Bunları sevdiğim insanlara hediye ediyorum. Sipariş veren olursa onlara ücreti karşılığında yapıyorum. Evimde çok sayıda el işçiliğiyle yapılmış ürün var, yapmaya devam edeceğim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay: Kardeşin saçını kesmek işkence suçudur Evden kaçan kardeşin saçını kesti, şoku yaşadı "Ceza" diye saç kesmek işkence suçudur
YEREL HABERLER Yargıtay: Kardeşin saçını kesmek işkence ...
Mustafa Er: "Hafife alma gibi bir lüksümüz yok"
YEREL HABERLER Mustafa Er: "Hafife alma gibi bir lüksümüz yok"
Söylentilere göre alışveriş, fiyat arttırır
YEREL HABERLER Söylentilere göre alışveriş, fiyat arttırır
Türkiye'deki yaban mersininin üçte biri Bursa'da üretiliyor Çiftçiye yaban mersini budama ve gübreleme eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Türkiye'deki yaban mersininin üçte biri Bursa'da ...
İnegöl Belediyesi, Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzaladı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi, Avrupa Belediye Başkanları ...
Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da öğrenci taşıyan servisi sürücüsü alkollü ...
Eşi ve 4 çocuğu Ukrayna'da kaldı, yardım istedi
YEREL HABERLER Eşi ve 4 çocuğu Ukrayna'da kaldı, yardım istedi
Kurs öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü alkollü çıktı
YEREL HABERLER Kurs öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü alkollü ...
Çiftçiye yaban mersini budama ve gübreleme eğitimi
YEREL HABERLER Çiftçiye yaban mersini budama ve gübreleme eğitimi
Mudanya’ya Girit’ten iki yeni kardeş şehir
YEREL HABERLER Mudanya’ya Girit’ten iki yeni kardeş şehir
Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali ...
Doğum kontrol hapları anne sütünü etkiliyor
YEREL HABERLER Doğum kontrol hapları anne sütünü etkiliyor
Bursa İl Müftülüğü’ne Yavuz Selim Karabayır atandı
YEREL HABERLER Bursa İl Müftülüğü’ne Yavuz Selim Karabayır atandı
Bursa'da yol verme kavgası kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da yol verme kavgası kamerada
Bursa Kestel Belediyesi'nden Berat Kandili öncesi özel program
YEREL HABERLER Bursa Kestel Belediyesi'nden Berat Kandili öncesi ...
Kadın polis, meslektaşı eşinin tabancasıyla yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Kadın polis, meslektaşı eşinin tabancasıyla yaşamına ...
Körfezime dokunma çağrısı
YEREL HABERLER Körfezime dokunma çağrısı
Bilge Kral’ın mirası satırlara dökülecek
YEREL HABERLER Bilge Kral’ın mirası satırlara dökülecek
Mudanya Belediyesi ile İBB arasında proje işbirliği
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi ile İBB arasında proje işbirliği
Başkan Aktaş, lise öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, lise öğrencileriyle buluştu
Nilüfer’de on binlerce tohum takas edildi
YEREL HABERLER Nilüfer’de on binlerce tohum takas edildi
Bursa'da eşini öldüren adama iyi hal indirimi "Öldürmenin savunulacak durumu yok" dedi, iyi hal indiriminden müebbet cezası 20 yıla indi
YEREL HABERLER Bursa'da eşini öldüren adama iyi hal ...
Ev sahibi, 10 kilometre takip ettiği hırsızları polise yakalattı
YEREL HABERLER Ev sahibi, 10 kilometre takip ettiği hırsızları ...
Başkan Davut Gürkan: "Hızlı Tren Bursa’nın gücüne güç katacak"
YEREL HABERLER Başkan Davut Gürkan: "Hızlı Tren Bursa’nın gücüne güç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.