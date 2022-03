Başkan Erdem, şehit ve gazileri unutmadı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle şehit ve gazi derneklerini ziyaret ederek, şehit yakınları ile gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, şehit ve gazileri unutmadı. Başkan Turgay Erdem, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” kapsamında Mihraplı Şehitlik Yerleşkesi’ni ziyaret etti. Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Turgay Erdem, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği’nde başkan ve yöneticilerle bir araya geldi. Başkan Turgay Erdem, şehit ve gazilere her zaman minnet duyduklarını ifade ederek, “Bu vatan uğruna canını ortaya koyan kahramanlarımıza minnettarız. Şehitlerimizden geriye kalanlar bize emanet. Onların sorunlarını ve isteklerini yakından biliyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak her zaman destekçiniz olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Metin Şenol da ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Şehit yakınları ve gazilerin unutulmak istemediğini kaydeden Şenol, “Sorunlarımız var ve bunu her yerde belirtiyoruz. Şehit yakınları ve gaziler çok şey istemiyor. Sadece unutulmasınlar o yeter. Bu tür ziyaretler, ufak bir dokunma mutlu edecektir. Sizlere de yanımızda olduğunuz ve desteğinizi hissettirdiğiniz için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Turgay Erdem daha sonra Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muzaffer Uyar’la bir araya gelerek taleplerini dinledi. Başkan Turgay Erdem ziyaret sonunda şehit ve gaziler için oluşturulan ‘Anı Defteri’ne de duygularını yazdı.

