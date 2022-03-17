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Bayrak Meydanı, yeni haliyle göz kamaştıracak

İHA

Bayrak Meydanı, yeni haliyle göz kamaştıracak

Yıldırım Belediyesi, kazandırdığı meydan, sosyal ve yeşil alanlarla Yıldırım’ın değerine değer katıyor.
Yıldırım Belediyesi, ilçeye kent estetiğini yansıtan, şehrin marka değerini artıracak sosyal ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Şükraniye Mahallesi’nde hayata geçirilecek 23 bin 245 metrekare proje alanına sahip Bayrak Meydanı ve Katlı Otopark projesinin bünyesinde, 377 araç kapasiteli yer altı otoparkı, Hanımeli Sokağı, meydan, sosyal tesis, yeşil alan düzenlemeleri, yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları yer alacak.
Bayrak Meydanı ve Katlı Otopark projesinin Yıldırım’ın kent kimliğine önemli bir değer katacağını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Meydanlar şehirlerin ruhunu yansıtan önemli ve özel mekânlardır. Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizin doğal ve tarihi dokusuna uygun bir projeyi hayata geçiriyoruz. Her bölgeye tarihini, dokusunu, geleneklerini ve göreneklerini yansıtan, bakıldığında huzur veren, buluşma noktaları olacak meydanları inşa ediyoruz. Bayrak Meydanı’nı sosyo kültürel buluşma mekânına dönüştürmeye ve vatandaşlarımızın istifadesine sunmaya hazırlıyoruz. Bayrak Meydanı ve Katlı Otopark projesi bittiğinde ilçemize hayat verecek. Hemşehrilerimizin yeni buluşma noktası olacak Şükraniye Mahallesi Bayrak Meydanı ve Katlı Otopark projesini 2023 yılı ortasına kadar tamamlayarak, ilçemize kazandıracağız ve imkânlarımız elverdiğince yeni proje ve yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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