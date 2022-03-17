Türk Dünyası Müzikleri Anabilim Dalı, yüksek lisans programı eğitime başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından Türkiye’de ilk kez açılan Türk Dünyası Müzikleri Anabilim Dalı, bu alanda akademik kariyer yapmak isteyen yüksek lisans öğrencilerine eğitim vermeye başladı.

BUÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Türk Dünyası Müzikleri Anabilim Dalı eğitimöğretime açıldı. Yüksek lisans düzeyinde öğrenci alımı yapacak olan program, Türkiye üniversiteleri arasında ilk olma özelliği taşıyor. Programa farklı disiplinlerde lisans eğitimi alan öğrenciler de 1 yıl müzik hazırlık eğitimi görmek şartıyla başvuru yapabiliyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Disiplinlerarası Türk Dünyası Müzikleri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Erdem Özdemir, Türkoloji, Türk Dünyası müzikleri ve genel anlamda müzik bilimine katkı sağlayacak herkesi programdan yararlanmaya davet etti. Müziğe ilgi duyan ve yeteneği olan tüm alanların mezunlarına açık bir program hazırladıklarını vurgulayan Doç. Dr. Erdem Özdemir, “Müzik alanı dışından katılacak öğrencilerimiz, konservatuvar hocalarından bir yıl müzik hazırlık eğitimi alacak. Öte yandan Türk dünyası genel tarihinden, coğrafyasına, halkbiliminden tarih boyu Türk sanatına kadar farklı disiplinlere ait dersler, Türk müzik teorisi, etnomuzikoloji, ses sistemleri, çalgı bilimi ve eğitimi ile diğer uygulamalı ve kuramsal müzik dersleri birlikte verilecek. Bu gelişme, üniversitemizin akademik donanımını genişletmesinin yanı sıra, diğer üniversitelere de örnek teşkil edecektir. Üstelik sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, tüm Türk coğrafyası genelinde de farklı branşların ortaya çıkmasına ve önemli akademik projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.

Türkiye’de Türk Dünyası Müzikleri odaklı ilk lisansüstü programı açtıklarını ve bu eğitimleri disiplinlerarası bir şekilde vereceklerinin altını çizen Özdemir, “Programımız 15 yerli, 5 de yabancı öğrenci kontenjanına sahiptir. İlk dönem aldığımız yoğun başvuru neticesinde gerçekleştirdiğimiz sınavda, programa 7 öğrenci kabul edildi. İkinci dönemde ise daya yoğun bir başvuru aldık. YÖK, Bursa Uludağ Üniversitesi ve TÜDAM web sayfalarından duyuruların takip edilmesini öneriyorum. Bizlere inanan ve çalışmalarımıza destek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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