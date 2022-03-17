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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü

İHA

AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü

AK Parti MKYK üyesi ve Bursa İl eski Başkanı Ayhan Salman'ın annesi Gülten Salman (80) vefat etti.
Merhumenin cenazesi İshakpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Ak Partili Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kaymakam Eren Arslan, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve kalabalık cemaat katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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