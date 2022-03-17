AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü

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AK Parti MKYK üyesi ve Bursa İl eski Başkanı Ayhan Salman'ın annesi Gülten Salman (80) vefat etti.

Merhumenin cenazesi İshakpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Ak Partili Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kaymakam Eren Arslan, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve kalabalık cemaat katıldı.

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