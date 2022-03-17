Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ulu Camii'nde idrak edildi

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Bursa'da Ramazanı ayının müjdecisi olan Berat Kandili Ulu Camii'nde idrak edildi.



Berat Kandili sebebiyle akşam namazı sonrası Bursa'daki tarihi camiler doldu taştı. Gencinden yaşlısına herkesin birlikte saf tuttuğu Ulu Cami'de Kur’anı Kerim okuyup dualar edildi. Çevre il ve ilçelerden de insanların ilgi gösterdiği Ulu Cami'de, okunan mevlit huşu içinde dinlendi. Her yaştan insanın büyük bir mutlulukla koştuğu camiler, en yoğun gecelerinden birini yaşarken bazı vatandaşlar camiler dolu olduğu için giremeyerek dışarıda bekledi.

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