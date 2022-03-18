Bursaspor - Balıkesirspor maçı bilet fiyatları belli oldu

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Bursaspor Balıkesirspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Bugün saat 11.00’de satışa çıkacak olan biletler 10 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında oynanacak olan Bursaspor Balıkesirspor maçının biletlerinin fiyatları belli oldu. Bugün saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak olan biletleri 10 TL’den başlıyor. Pazar günü Timsah Park’ta saat 16.00’da başlayacak olan biletlerin fiyatları şu şekilde; Güney Kale Arkası Tribünü: 10,00 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü: 10,00 TL, Doğu Üst Tribünü: 20,00 TL, Doğu Alt Tribünü: 25,00 TL, Batı Alt Tribünü B: 150,00 TL, VIP 1. Balkon Tribünü: 200,00 TL, 1963 Tribünü: 250,00 TL.

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