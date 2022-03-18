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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa '100 iklim nötr kent için' aday oldu

İHA

Bursa '100 iklim nötr kent için' aday oldu

Bursa’da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan '100 İklim Nötr ve Akıllı Kent Misyonu Niyet Beyanı Çağrısına' başvuru yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’den başvuruda bulunup ilk aşamayı geçen 22 belediye arasında yer aldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, küresel sorun olan iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası ölçekteki iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına katkı sunmak için 2015 yılında Bursa’nın sera gazı emisyon kaynaklarının belirlenmesi ve azaltım tedbirlerinin oluşturulması hedefiyle ‘Bursa Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nı hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine (Covenant of Mayor) katılarak, 2030 yılında sera gazı emisyonlarını kişi başına yüzde 40 azaltma taahhüdünde bulunmuştu. ‘Sera Gazı Envanterinin ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi kriterlerine göre revize edilmesi hedefiyle ‘Bursa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Uyum Planını’ 2017 yılında hazırlayan Büyükşehir Belediyesi sayesinde Bursa, ulusal ölçekte sera gazı envanterini hesaplayarak azaltım ve uyum stratejilerini geliştiren ilk kent oldu.
Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uluslararası alanda hayata geçirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi, 2030 yılına dek 100 kentin iklim nötr ekosistemlere ve akıllı kentlere dönüşümlerinin desteklenmesi ve bu kentlerin diğer Avrupa kentlerinin dönüşümleri için birer örnek teşkil etmesi hedefleriyle Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan ‘100 İklim Nötr ve Akıllı Kent Misyonu Niyet Beyanı Çağrısına’ başvurdu. Çağrı ile seçilecek 100 iklim nötr kent arasında yer almayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusu, ilk aşamayı geçen 35 ülkeden 325 başvuru arasında yer alarak değerlendirmeye alınmaya hak kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’den başvuruda bulunarak ilk aşamayı geçen 15’i büyükşehir, 1’i il ve 6’sı ilçe olmak üzere toplam 22 belediyeden biri oldu. Kazanan misyon kentler, nisan ayında ilan edilecek.
Bu çağrı ‘Kentler Misyonunun bir parçası olarak’ 2030 yılına kadar iklim nötr olma konusundaki ilgilerini belirtmelerine ve iklim nötr olma durumuna ilişkin mevcut durumları, devam eden çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi sunmalarına imkan sağlayacak. Misyon platformunun her bir kent için özel olarak sunacağı teknik, finansal ve mevzuat desteğinden faydalanılacak, araştırma ve yenilik ekosisteminin merkezinde yer alınacak, koordinasyon ağı desteklerinden faydalanılacak ve kentlerin uluslararası görünürlüğü artırılacak. Kentler Misyonu, uygun şartlar altında AB fonlarına erişimin yanı sıra, kentlerin sözleşme sürecinin parçası olarak bir yatırım planı geliştirmelerine ve özellikle Yatırım AB Programı, Avrupa Yatırım Bankası, özel bankalar ve diğer sermaye piyasaları aracılığıyla daha geniş finansmana erişim imkanı bulmalarına yardımcı olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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