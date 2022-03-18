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Damat ile kayınpederin müebbet hapis cezası, 'tahrik' ve 'iyi hal'den 13 yıla indirildi

DHA

Damat ile kayınpederin müebbet hapis cezası, 'tahrik' ve 'iyi hal'den 13 yıla indirildi


Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da ganyan bayisinde Aydın Aktaş´ın (53) öldüğü, Kaan Aktaş ve Yusuf Gökçe'nin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili müebbet hapis istemiyle yargılanan Cengiz Beran (50) ile kayınpederi Murat Beran (63) önce ömür boyu hapis ardından 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanıp 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı, 
davada tutuksuz yargılanan Kadir Beran'a da 'yaralama' suçundan 11 ay hapis cezası verildi.
Olay, 2019 yılı Ekim ayında ganyan bayisinde meydana geldi. Aydın Aktaş, oğlu Kaan Aktaş ve arkadaşlarıyla kendisine 40 bin lira borcu olan Cengiz Beran'ın çalıştığı ve kayınpederi de olan Murat Beran'a ait ganyan bayisine gitti. İddiaya göre, çıkan tartışmada Aydın Aktaş, Murat Beran'a kafa attı, Murat Beran ile Cengiz Beran ise silahlarla karşılık verdi. Aydın Aktaş, Kaan Aktaş ve Yusuf Gökçe yaralandı. Aydın Aktaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı kavga iş yeri kameraları tarafından görüntülendi.
HAKLARINDA 3'ER KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ
Gözaltına alınan Murat Beran, oğlu Kadir Beran ile akrabası ve damadı olan Cengiz Beran, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kadir Beran, daha önce yapılan duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
TAKDİR MAHKEMENİN
Sanık avukatlarının hazır bulunduğu son duruşmaya tutuklu sanıklar Murat Beran ile Cengiz Beran, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Kadir Beran da duruşmada hazır bulundu. Daha önce pişman olduğunu belirten Cengiz Beran, "Üzgünüm. Cezaevine girdikten sonra eşim ve 3 çocuğum perişan oldu. Tahliyemi istiyorum" diyerek takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi.
Murat Beran'ın avukatı, ölüme neden olan kurşunların müvekkilinin silahından çıkmadığının raporla belli olduğunu belirtti. Olay günü ganyan bayisinin 9 kişi tarafından basıldığını belirten avukat, müvekkilinin silahından çıkan kurşunun öldürücü nitelikte olmadığını, öldürmeye teşebbüs veya yaralama olabileceğini söyleyerek tahliyesini istedi. Sanık Murat Beran, "Tahliyemi istiyorum. Sağlık durumum çok kötü" dedi. Tutuksuz sanık Kadir Beran ise suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, haklarında 3'er kez ömür boyu hapis cezası istenen sanıklardan Cengiz Beran ile kayınpederi Murat Beran´ı önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Cezada 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayan mahkeme heyeti, her birine 13 yıl 4'er ay hapis cezası verdiği damatla kayınpederin tutukluluk halinin devamına hükmetti, Kadir Beran'a ise yaralama suçundan 11 ay hapis cezası verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-03-18 12:12:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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