Kalp krizi geçiren sendikacıya acı veda Kemal Durmaz’ın cenazesi görev yaptığı sendika binasına getirildi

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz’ın (52) cenazesi sendika binası önüne getirildi.

Kemal Durmaz sabah saatlerinde evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi’nden alınarak önce evinin bulunduğu sokağa götürülerek komşularından helallik alınmasının ardından Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanlığı önüne getirildi.

Burada çok sayıda sendika temsilcisi ve işçilerin de katıldığı törenle helallik alınan Kemal Durmaz’ın cenazesi ikindi namazını müteakip toprağa verileceği Tekirdağ'ın Saray ilçesine yola çıkartıldı.

Çok sayıda sendika üyesi de otobüslerle cenaze ile birlikte yola çıktı.

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