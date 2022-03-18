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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailelerine vefa

İHA

Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailelerine vefa

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107. yıl dönümünde Mudanya’da tören düzenlendi. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, şehit ailelerini ziyaret etti.
İskele Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başlayan törenler, Mudanyalı Şehit Şükrü Çavuş Anıtı ziyareti ile devam etti. Programa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi İle Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yanı sıra ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile öğrenciler katıldı. Anma programı, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde Turhan Tayan Anadolu Lisesi’nin düzenlediği program ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından ilçe genelinde şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Öğrencilerinin sahneye koyduğu “Burası Çanakkale” isimli gösteri, izleyicilere duygulu anlar yaşattı. Törenlerin ardından ilçe protokolü önce şehit mezarlarını, ardından Mudanyalı şehitler Burhan Zeytinci ve Feyyaz İlhan’ın ailelerini ziyaret etti.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Çanakkale Zaferi ulusumuzun bütünlüğü söz konusu olduğunda Türk Milletinin neleri başarabileceğinin en güçlü kanıtıdır.
Esaret altındaki uluslara örnek olan bu mücadelenin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

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