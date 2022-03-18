Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için kar yağışı uyarısı yaptı.

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da yarın gece saatlerine kadar etkisini göstermesi beklenen kar yağışı için vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada bugün saat 14.30'dan itibaren başlayarak, yarın 23.59'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Kar yağışlarının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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