Üniversiteli gençlerden ilkokul öğrencilerine hediye

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Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, topladıkları kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncaklarla ilkokul öğrencilerinin gönüllerini fethetti.

Bursa Teknik Üniversitesi Makine Teknolojileri Robot ve Otomasyon Topluluğu, 'Kardeş Okula Hediye' sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile ilkokul öğrencilerine destek veriyor. Topluluk üyesi BTÜ’lü öğrenciler, hiç tanımadıkları Muş Aligedik İlkokulu öğrencilerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çeşitli kitap, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklarla buluşturacak. Topluluğun kampanyasına destek olmak isteyenlerin her türlü desteği BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesinde bulunan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın ilgili birimlerine teslim edilebileceği belirtildi.

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