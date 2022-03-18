Timsah Park ve İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne dünya standartlarında zemin

Bursaspor Kulübü, Timsah Park ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nin çimleri ile ilgili dikkat çeken hamleler yapmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen firmalarının temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Ömer Furkan Banaz, “Dünya standartlarında bir zemin elde etmek için son maç düdüğünü beklemekteyiz” dedi.

Bitci Timsah Park’taki çimlerin daha iyi standartlara erişmesi için Bursaspor Kulübü’nün çalışmaları sürüyor.

Dünyanın önde gelen firmalarının temsilcileriyle bir araya gelen yeşilbeyazlı yönetim, Bitci Timsah Park ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bulunan antrenman sahalarını yenilemek için görüşmelere başladı.

Hibrit sisteminin yenilenmesi, saha sulama ve elektronik zemin sağlığı ölçüm teknolojilerine yatırım yaparak; dört ayrı antrenman sahasını, Bitci Timsah Park zemini ile senkronize hale getirerek sporcu sağlığının korumasının hedeflendiğini söyleyen Başkan Ömer Furkan Banaz bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları aktardı; "Göreve geldiğimiz ilk günden beri zemin ısıtma sistemimiz aralıksız çalışıyor. Bu sistem TLS (yapay ışıklandırma) her gün minimum 8 saat çalışmaktadır. Lig sonuna kadar bakım ve iyileştirme faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam edecektir. Dünya standartlarında bir zemin elde etmek için son maç düdüğünü beklemekteyiz. Oyuncularımızın sağlığı için tüm sahalarımızın zeminleriyle ilgili çalışmalarımızın sürdüğünü tekrar belirtmek isterim."

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