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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanlık türküleri coşturdu

İHA

Kahramanlık türküleri coşturdu

Osmangazi Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında Kerim Altun’un arşivinden derlenen ‘Çanakkale Şehitlerini Anma Sergisi’ düzenledi. Çanakkale Türküsü, Yürük Ali, Hey Onbeşli gibi birçok kahramanlık türküsüne vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti.
Osmangazi Belediyesi, 107 yıl önce Çanakkale’de yedi düvele karşı verdikleri destansı mücadele ile dünya tarihinin yeniden yazılmasına sebep olan kahraman şehit ve gazilerimiz anısına özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen Çanakkale Şehitlerini Anma Sergisi’nin açılışına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez’in yanı sıra müze yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Kerim Duran Eğitim ve Kültür Vakfı katkılarıyla Kerim Altun’un arşivinden derlenen sergide Çanakkale Cephesi, FilistinSina Cephesi, TrablusgarpLibya Cephesi ile Balkan Savaşı’ndan oluşan 43 fotoğraf yer aldı.
Şanlı Türk tarihinin en büyük zaferlerinden olan Çanakkale’de bir devrin kapandığı ve bir milletin yeniden ayağa kalktığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, Bursa’nın anıt eseri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde böylesine anlamlı bir etkinliği ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
TRT Ses Sanatçısı Ali Çakar, 18 Mart’a özel ‘Kahramanlık Türküleri’ konseri verdi. Şef Erdem Usanmaz yönetiminde eşsiz müzik ziyafetinin sunulduğu konserde Ali Çakar’ın seslendirdiği, Çanakkale Türküsü, Yürük Ali, Hey Onbeşli gibi birçok kahramanlık türküsüne vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti.

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