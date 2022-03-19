(Özel) Tespih ekspertizi Tespihleri ekspertiz yapıp para kazanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Tespih ekspertizi Tespihleri ekspertiz yapıp para kazanıyor

İHA

(Özel) Tespih ekspertizi Tespihleri ekspertiz yapıp para kazanıyor

Bursa'da tarihi Tahtakale'de tespih ticareti yapan Temel Cengiz, ekspertiz hizmeti de veriyor. 30 yıldır bu işle uğraşan Cengiz, her türlü tespihe değer biçiyor. Atasından dedesinden miras tespih kalanlar da Cengiz'in kapısını çalıyor.
Tespih işinde 3'üncü kuşak olarak hizmet veren Temel Cengiz, tam bir uzman. Cengiz, Türkiye'deki tespihler hakkında bilgi almak için 10 yıl boyunca gezmedik il bırakmadı.
Türkiye'deki tüm tespih ustalarını gezip eserler hakkında bilgi alarak uzmanlaştı. Ailesi de 3 kuşaktır tespihçilik yapan Cengiz, şimdi ekspertizlik yapıyor.
Elindeki tespihin değerini öğrenmek isteyenler Temel Cengiz'in kapısını çalıyor. O da 10 lira karşılığında bilirkişilik yapıyor, müşterilerine bilgi veriyor. Temel Cengiz, iş yerinde 150 çeşit tespih satıyor. Tam bir tespih tutkunu olan esnaf; herkesi dükkanına bilgi almak için bekliyor.
Bu işi 3'üncü kuşak olarak yaptığını ifade eden Temel Cengiz, "Bu işi dedem başlatmış, babam devam ettirmiş. Şimdi bize miras kaldı. Biz de çocuğumuza öğretiyoruz. 30 yıldır aktif olarak tespih işiyle uğraşıyorum. Bu iş benim için bir tutku haline geldi. Severek yapıyorum. Tespihler hakkında daha fazla bilgi edinmek için 10 yıl Türkiye'de gezmediğim il kalmadı. Tüm ustalardan bilgi aldım. Tespihler hakkında ustalaştım. İmalatının yanında ekspertiz hizmeti de veriyorum. Elinde değerli tespihi olduğunu düşünenler bize gelip danışıyor. Biz de onlara değerinin ne kadar olduğunu, hangi malzemeden yapıldığını söylüyoruz. Dükkanımda 150 çeşit üründen yapılmış tespih var bu işi benden sonra da çocuğum devam ettirecek inşallah" dedi.
Temel Cengiz'in işyerindeki tespih çeşitleri 50 liradan 10 bin liraya kadar değişiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Görülmemiş vicdansızlık Engelli aracını çalarak kayıplara karışan çekçek arabalılar kameralarda ''Kandil günü bizi ağlattılar, Allah'ta onları ağlatsın'' ''Kızımı engelli aracıyla sokak sokak gezdirerek oturmasını sağladım'' Engelli aracı köprü altında çocuklar oynarken parçalanmış halde bulundu
YEREL HABERLER Görülmemiş vicdansızlık Engelli aracını çalarak ...
Burcu'nun engelli aracını çalıp parçaladılar
YEREL HABERLER Burcu'nun engelli aracını çalıp parçaladılar
Frutti Extra Bursaspor - Umana Reyer Venice: 80-66
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Umana Reyer Venice: 80-66
Meteoroloji kar fırtınası uyarısında bulundu
YEREL HABERLER Meteoroloji kar fırtınası uyarısında bulundu
Türk Yıldızları'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen gösteri
YEREL HABERLER Türk Yıldızları'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes ...
Kahramanlık türküleri coşturdu
YEREL HABERLER Kahramanlık türküleri coşturdu
Timsah Park ve İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne dünya standartlarında zemin
YEREL HABERLER Timsah Park ve İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne dünya ...
18 Mart’ın en anlamlı hediyesi Osmangazi’den
YEREL HABERLER 18 Mart’ın en anlamlı hediyesi Osmangazi’den
Çanakkale Zaferi 107. yılında BUÜ’de anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Zaferi 107. yılında BUÜ’de anıldı
Çanakkale 1915 Sergisi tarihe ışık tutacak
YEREL HABERLER Çanakkale 1915 Sergisi tarihe ışık tutacak
Başkan Gürkan: "Güçlü Türkiye'yi birlikte şahlandırmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Gürkan: "Güçlü Türkiye'yi birlikte ...
Zirek “Taraftarımızın desteğiyle galip gelmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Zirek “Taraftarımızın desteğiyle galip gelmek ...
OSMEK’ten kadın istihdamına destek
YEREL HABERLER OSMEK’ten kadın istihdamına destek
Bursa'da kar yağışı ve sis: Bir TIR devrildi, diğeri bariyere çarptı
YEREL HABERLER Bursa'da kar yağışı ve sis: Bir TIR devrildi, diğeri ...
Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı
Üniversiteli gençlerden ilkokul öğrencilerine hediye
YEREL HABERLER Üniversiteli gençlerden ilkokul öğrencilerine hediye
Mudanya'nın geleneksel zeytin yetiştiriciliği Unesco'ya aday
YEREL HABERLER Mudanya'nın geleneksel zeytin yetiştiriciliği ...
Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı Devrilen tırın dorsesindeki içecekler yola saçıldı Kar yağışıyla birlikte kazalar da beraberinde geldi
YEREL HABERLER Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır ...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için kar yağışı uyarısı yaptı.
YEREL HABERLER Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için kar yağışı uyarısı yaptı. ...
"Çanakkale'yi eğitimle çocuklarımıza aktarmak en önemli vazifelerimizden biridir" Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Çanakkale mesajı yayınladı
YEREL HABERLER "Çanakkale'yi eğitimle çocuklarımıza aktarmak en ...
Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailelerine vefa
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailelerine vefa
Bursa Büyükşehir’den kar uyarısı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir’den kar uyarısı
Sağlık çalışanlarına Çanakkale menüsü
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına Çanakkale menüsü
Yıldırım'da ''çekçek'' arabalılar isyanı
YEREL HABERLER Yıldırım'da ''çekçek'' arabalılar isyanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.